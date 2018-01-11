恆指低位回升 匯控(00005-HK)破84元

美國三大指數紛紛低收，拖累港股今早輕微低開，其後回升，恆生指數最新報31130點，升57點，國企指數最新報12303點，升15點。
昨日表現突出的匯豐控股(00005-HK)今早表現，最新報84.2元，升2.6%，其他銀行股方面，東亞銀行(00023-HK)最新報33.9元，跌0.3%，渣打集團(02888-HK)最新報86.2元，升2.4%，中銀香港(02388-HK)最新報40元，升0.5%。
香港交易所(00388-HK)最新報271元，跌0.3%，其他券商股方面，耀才金融(01428-HK)最新報2.67元，升0.8%，海通國際(00665-HK)最新報4.93元，升2.1%，中信證券(600030-CN)(06030-HK)H股最新報17.62元，跌0.7%。
科技股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報435.8元，跌1%，閱文集團(00772-HK)最新報87.2元，跌0.5%，眾安在線(06060-HK)最新報72.55元，跌1.4%，易鑫集團(02858-HK)最新報7.11元，升0.3%。
汽車股方面，昨日大跌的長城汽車(601633-CN)(02333-HK)H股最新報9.35元，跌1.1%，東風集團(00489-HK)最新報9.46元，升0.4%，吉利汽車(00175-HK)最新報26.25元，跌1.7%。
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