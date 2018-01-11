亞投金融集團(00033-HK)擬收購校園的物聯網+互聯網生活服務商

亞投金融集團(00033-HK)公布，公司與中國高校傳媒控股訂立一份不具法律約束力之諒解備忘錄，據此，公司擬收購目標公司即中國高校傳媒有限公司之全部已發行股本。

根據有意賣方所提供之資料，目標公司是從事中國校園的物聯網+互聯網生活服務商、新媒體互動整合營銷商及供應鏈服務商。目標公司預期在2020年前完成全國校園共建戰略合作(新零售、新金融、新媒體)，並成為全國高校校園後勤聯合採購電子交易平台運營服務商。目標公司創建了以上海為核心、覆蓋南京、杭州、北京、武漢、哈爾濱、重慶、成都、廣州、甘肅等高校教育超市、宿舍、餐廳的視頻終端和框架的媒體平台，是中國目前在高校內擁有廣告媒體資源最多，規模最大，專業程度最高的校園傳媒機構。

目標公司在「一帶一路」政策的指導下，將在未來的3年內走出國門，把優質的校園生活服務經驗和理念帶給一帶一路的國家分享並共同建立運營服務商。公司與有意賣方將進行進一步磋商，受限於公司對目標公司的盡職審查結果滿意的前提下，於諒解備忘錄日期起計6個月內訂立正式買賣協議。

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