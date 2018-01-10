商務部：中國服務貿易創新發展引導基金成立 總規模300億元人民幣

路透北京1月10日 - 由中國國務院批準的服務貿易創新發展引導基金日前成立，該基金由財政部、商務部、招商局資本管理有限責任公司共同發起，外經貿發展專項資金引導社會資金出資設立；基金總規模300億元人民幣，目前已完成首期資金認繳工作。

商務部網站新聞稿周三援引商務部部長助理李成鋼稱，服貿基金將發揮獨特作用和專業優勢，增添服貿融資市場新活力，推動服貿出口並向高質量發展轉變。

“商務部將與國務院服務貿易發展部際聯席會議成員單位一道，為服貿基金運營營造良好政策環境，支持服貿基金做好項目庫建設，推動政策性目標實現。”李成鋼稱。

中共十九大報告提出，推動形成全面開放新格局。要以“一帶一路”建設為重點，堅持引進來和走出去並重，遵循共商共建共享原則，加強創新能力開放合作，形成陸海內外聯動、東西雙向互濟的開放格局。

中國商務部部長鐘山近日在求是雜志撰文稱，到2020年前，進一步鞏固中國經貿大國地位；到2035年前，基本建成經貿強國；到2050年前，全面建成經貿強國。

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