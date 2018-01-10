〈五月天概念股來了〉必應去年營收創新高 農曆年前上市 發行價每股60元

台灣天團五月天在桃園連續 11 場演唱會甫於周日 (7 日) 落幕，其演唱會幕後推手必應創造 (6625-TW) 今 (10) 日即召開上市前業績發表會，必應去 (2017) 年繳出營收創歷史新高的佳績，預計 1 月下旬舉行競拍，農曆前掛牌上市，將是國內第一家以流行娛樂影音上市掛牌的公司。必應配合上市將現增發行新股 3000 張，扣除員工認購或配發部分，公開銷售股數約 2601 張，發行價暫定每股 60 元。

必應上市由台新證券擔任主辦承銷商，該公司上市實收資本額為新台幣 3.38 億元。必應 2014 年成立，並與產業鏈中 5 家演唱會幕後團隊整合，目前集團員工人數為 249 人，2016 年營收約 7.91 億元，年增 28.16%；2017 年營收約 11 億元，創歷史新高，年增 40%。董事長兼執行長周佑洋表示，必應每年營收都要有超過 10% 成長的基本盤。

必應除了為人熟知是五月天演唱會御用團隊，演唱會製作佔營收比重超過 50%，必應每年參與 200 場以上演唱會或頒獎典禮等現場工作，平均每兩天全世界就有一場由必應創造參與的演唱會正在進行。

除了演唱會，必應近年也在商展、晚會類客戶開發大有斬獲，周佑洋喊出「只要是演出，就是必應服務的範圍。」不僅限於演唱會，也有電視錄影設備租賃、運動賽事演出執行等，並且在去年自發展原創智慧財產 IP－設置了一個活動式親子樂園「８咘的搞怪樂園」。

外界關注必應的競爭利基為何，周佑洋認為，娛樂產業不是處在競爭狀態，而是處在合作狀態。必應整合的 5 家公司在市場上都已經有 10 年的豐富製作經驗，並且公司內部有 7 組製作團隊，涵蓋包括技術、視覺美術、音樂祭大型頒獎典禮為主、公關行銷類可接尾牙晚會等行銷製作、大型巡迴演出、空間設計類、以及北京部專攻中國大陸各項演出，讓必應從軟硬體、垂直整合的優勢而可以承作多元製作。