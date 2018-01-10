瑞儀Q4營收逾147億元 季增1.96% 法人估全年EPS 6.3-6.5元

步入年底淡季，瑞儀 (6176) 去年 12 月營收 49.59 億元，月減率 1.33%，年增率 5.8%，手機、平板電腦中小尺寸產品出貨下滑，伴隨 HomePod 上市拉貨，其他背光模組連續兩個月成長，12 月出貨為 7.04 萬件，第四季營收 147.69 億元，季增率 1.96%，年增 4.14%，法人推估第四季獲利持穩，全年每股盈餘約 6.3-6.5 元左右。蘋果手機大尺寸產品導入 OLED 面板，侵蝕原有 LCD 市場，是去年瑞儀營運最大不確定因素，以第三、四季營收均保持 140 億元以上，全年獲利仍有 6 元以上水準來看，算是有驚無險過關！



瑞儀透過增加手機背光模組客戶，搶攻車載產品，來降低蘋果手機導入 OLED 的衝擊，以目前市場對於 iPhone X 銷售預估數字來看，今年 LCD 機種仍有基本盤，這對於瑞儀而言，得以爭取到更多時間來分散業務。



另外，蘋果 HomePod 智慧音箱於今年初上市，供應鏈自去年 11 月出貨，瑞儀取得該產品上蓋模組組裝訂單，該項產品出貨單價等同一台 MacBook，受惠於拉貨效應，去年 10 月其他背光模組產品突破 1 萬台，11、12 月逐月放量，分別增至 5.26 萬台以及 7.04 萬台。







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