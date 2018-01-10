【港股解碼】華誼新消息，前任3破了10億，突破20億不是夢

截至昨日(1月9日)，《前任3：再見前任》已經上映12天，累計票房高達14.27億，突破20億指日可待；排片占比45.52%，接近一半，將同期上映的《二代妖精》、《妖鈴鈴》、《解憂雜貨鋪》遠遠甩在身後。累計票房甚至已經超過了上映將近一個月的《芳華》。

來源：中國票房網

觀其製作公司的陣容，華誼兄弟、天津貓眼、上海淘票票、優酷資訊技術等公司赫然在列，華誼兄弟與上海淘票票作為主要的發行製作公司，想必此次將會收益匪淺。

前任們的戰績

細數前任系列電影票房，說此次《前任3》票房的大漲是意料之外真是不為過。2014年1月31日，《前任攻略》上映，累計票房1.3億，豆瓣評分6.1；2015年11月6日，《前任2：備胎反擊戰》上映，累計票房2.5億，豆瓣評分5.0。

兩部“前任”的票房都可以說是不溫不火，其背後主要的製作與發行方則均是華誼兄弟。《前任3》如一批黑馬令人驚歎，華誼兄弟(300027-CN)的股價亦得到了拉動。

來源：通達信

自12月29日，《前任3》上映以來，華誼兄弟的股票就開始不斷上漲，1月5號漲幅高達5.15%，1月8日則是跳空高開，昨天開始回補缺口，但是整體依舊處於上揚趨勢。

中國的續集電影

2017年說是續集電影的奇跡年也不錯，這一年《戰狼2》創下了56.8億的華語電影票房紀錄，要知道在2015年上映的《戰狼》票房只有5.4億，時隔兩年，翻了10倍。當前的《前任3》又再次證明了續集電影的潛力。

續集電影在西方早已發展出成熟的體系，《哈利·波特》系列的八部影片全球超過 77 億美元，漫威宇宙（Marvel Universe）系列電影超過 70 億美元，《007》系列全球超過 60 億美元，創下多項票房奇跡。國內的電影“2之路”是從2011年前後開始的。2012 年《畫皮 2》上映之後大獲成功，票房達 7.67 億元，連破 12項中國國產電影票房新紀錄；《人再囧途之泰囧》票房達 12.67 億元，成為當時的華語電影票房冠軍。在無限的前景之下，中國電影也走上了續集之路。

但是續集電影著實有風險。回顧2016年的春節檔，續集電影霸屏，然而《澳門風雲3》、《西遊記之三打白骨精》、《臥虎藏龍2》、《葉問3》無論是口碑還是票房，相比前作均進步不大。《澳門風雲3》甚至口碑遭遇滑鐵盧，豆瓣評分僅為3.9，累計票房11.2億，只比《澳門風雲2》有著小幅上升。

續集電影本身便有著“掘金池”的誘惑，但是亦有失足的風險，若是狗尾續貂便成了笑話。成就之高如《臥虎藏龍》，也沒有將魅力延續至《青冥寶劍》。《戰狼2》的神話不可複製，《前任3》的大火亦只是個例。《星球大戰：最後的絕地武士》在中國市場的票房失利或許已經說明了一切。

春節檔即將來臨

臨近年關，《前任3》的風口也將過去，春節檔即將來臨。目前《唐人街探案2》，《捉妖記2》，《狄仁傑之四大天王》、《祖宗十九代》、《西遊記之女兒國》、《熊出沒·變形記》、《營救汪星人》、《追捕》等影片均將在春節期間與觀眾見面。在這其中5部影片均為續集類型電影，且看其到底能拿下多少票房。

再看電影背後的陣營，《唐人街探案2》由萬達影視主控，《捉妖記2》的製作方則以安樂影片公司(香港電影公司)為主，《狄仁傑之四大天王》背後是華誼兄弟無疑了，《西遊記之女兒國》的出品公司則是光影奇跡影業，《營救汪星人》則星匯天姬影視集團出品。

在春節檔，五大民營公司中，除了萬達與華誼，光線、博納、樂視均處於缺席狀態，反倒是其他的公司湧進。雖然2017年中國電影的票房取得了飛速的增長，但是整體的市場活力仍舊需要提升，依靠續集電影不是長久之計。

作者：施琳慧

本文原創，未經授權不得轉載，如想轉載請關註官方微信號港股解碼，留言獲取授權。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)