想投資中國嗎？ 德意志建議G.A.R.P這四大板塊

Wind 資訊今 (10) 日報導，近日德意志銀行（Deutsche Bank）中國股票策略首席分析師佟江橋發布 2018 中國股票市場展望報告顯示，中國經濟進入更高質量增長模式，全球資金料將增持中國股票。2018 年投資關注 G.A.R.P 四大主題：綠化環保、先進製造、國企改革、消費升級。

2018 投資主題: 高質量增長的 G.A.R.P

圖取材自 Wind 資訊

綠化環保： 汙染防治已經被選為政策制定者的前三大攻堅戰之一，主要的潛在受益行業包括生物質發電 / 危險廢物處理，綜合環境治理，天然氣，風能 / 太陽能以及新能源汽車。

先進製造：在「中國製造 2025」戰略中，先進製造業正在通過技術創新加快升級步伐。德意志銀行認為智慧製造，5G 電信，物聯網（IOT），雲計算，半導體和自動駕駛將迎來一個巨大的飛躍。

國企改革： 國企改革在 2017 年中央經濟工作會議上被重申為優先任務。

消費升級： 消費升級是一個長期的主題，因為可支配收入的增加，人口結構變化以及更強的消費傾向。主要的潛在受益行業包括教育，醫療，休閑，娛樂以及傳統產品的升級。

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行業偏好推薦，佟江橋在研究報告中推薦高配與 G.A.R.P 主題相關的行業，包括軟體 / 互聯網，非必需消費品，保險，醫療保健，水務 / 可再生能源，以及估值和基本面吸引的銀行，券商和資產管理；低配固定資產投資增長的相關行業，包括材料，房地產，資本設備和傳統防禦性行業（通信 / 必須消費品）。

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德意志銀行預計，MSCI 中國指數、國企指數於 2018 年將延續漲勢，主要原因在於，首先，長遠和周期性因素驅動的良好盈利增長；第二，風險降低帶來的估值乘數擴張，即縮小與成熟市場的折價；第三，有利的資金流動性狀況。雖然國內生產總值增長可能會放緩，但經濟發展仍將保持韌性，並顯示更高質量的增長模式。

德意志銀行預計 MSCI 中國 2018、2019 年的每股收益增長分別為 17.0% 和 15.5%。對於非金融公司，基於銷售增長（+14.0%/11.0%）和利潤率擴張（+0.7%/0.6%）的雙重驅動，預計 2018、2019 年利潤增長率分別為 23.4% 和 18.3%；對於金融公司，預計 2018、19 年利潤增長率或將分別為 9.5% 和 12.0%。

德意志銀行指數目標表明 MSCI 中國、國企指數在 2018 年將上漲 23% 及 19%。其中 MSCI 中國 23% 的增長率由預期的 12 個月每股收益增長率 16% 和市盈率擴張 7% 構成。MSCI 中國的預期 12 個月市盈率將在 2018 年底達到 14.3 倍，相對 16% 的 2018-19 每股收益複合增長率合理。

貨幣環境中性偏緊，全球資金料會增持中國股票

報告還顯示，中國經濟正在進入一個更高質量的增長階段，具有更高的消費貢獻以及通過去庫存和去槓桿帶來的風險降低。許多 MSCI 中國指數中的公司正在鞏固行業龍頭地位。

經過表現強勁的 2017 年之後，指數的估值相對於成熟市場和一些新興市場仍有大幅折價，但收益增長率確更強。德意志銀行認為政府正在將發展重心轉移到質量方面的增長，有利於減少為單純刺激增長率帶來的風險。

消費為 2016 年 GDP 增長貢獻了三分之二，已經成為經濟增長的重要支柱。同時，2018 年全球經濟前景仍具有建設性。

雖然德意志銀行分析師認為中國貨幣環境在去槓桿和影子銀行規管背景下會中性偏緊， 但南下港股通資金流入仍是長期趨勢。同時，保險資金會增加對股票的配置，尤其是股息收益率相對更高和修改規則吸引更多新經濟公司上市的港股。全球資金也可能會增持被長期低配的中國股票。