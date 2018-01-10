英國房產機構：脫歐因素已使英國1/3房屋降價

英國房地產網站 Zoopla 顯示，在銷售的房屋中，有 35% 的房屋已經降低了售價，脫歐是最主要的原因。

大紀元報導，英國房市近期氣氛低迷，為了能把房子賣出去，35% 以上的屋主將自己的房產降價，降價數量則達到六年來的最高水準。降幅最大的地區是倫敦。

倫敦西南部的里士滿（Richmond）和泰晤士河畔的金斯頓（Kingston）是兩個相對繁榮的地區，但這些地區的房屋售價反而都是最低的。 根據 Zoopla 的統計數據，金斯頓地區房屋的房價平均降價 84,244 英鎊。

在金斯頓和其它附近地區，如 Mitcham 和薩里的 Camberley 地區，出售的所有房產中，約有一半的房產在上市以來首次降價。這表明賣家不得不根據英國脫歐公投的進展來顯著調整他們的房價。

Zoopla 公關部主管 Lawrence Hall 認為，這對於首次購房者來說是個好消息。

霍爾說：「降價的房屋數量上升是意料之中的。因為每年這時候都是銷售淡季，很多計劃買房的人一般不會在這個季節搜尋房源，一般要等到 1 月份，房市才會回暖。建議想還價的買家考慮 Camberley 或者金士頓地區，那裡是英國房產市場中一些最大的折扣所在地。」

Zoopla 稱，目前全英國的平均降價幅度為 25,562 英鎊。蘇格蘭和英格蘭北部的城鎮折扣幅度低於全英平均。愛丁堡大約有 16% 的住宅降價，其次是索爾福德（Salford）19%，格拉斯哥 22%，曼徹斯特 25%。

經濟學家們預測 2018 年抑制房價上漲的因素很多，包括實際工資下降、由於英國脫歐的不確定性而造成的消費者信心疲軟等。