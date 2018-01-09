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◆台灣集中市場公告注意交易資訊
※來源：台灣證券交易所

01月09日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
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01/09  佳大、台船、大立光、鄉林、杜康-DR、世紀鋼
01/08  日馳、聚亨、正文、鄉林、嘉聯益、億豐、美德醫療-DR、杜康-DR、世紀鋼
01/05  日馳、嘉威、正文、嘉聯益、杜康-DR、世紀鋼
01/04  本盟、第一銅、燿華、智寶、禾伸堂、嘉威、鈺邦、杜康-DR、世紀鋼
01/03  本盟、第一銅、建通、禾伸堂、鈺邦、杜康-DR、佳龍、世紀鋼
01/02  本盟、中華化、第一銅、燿華、大立光、玉晶光、美德醫療-DR、杜康-DR、佳龍
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01月份累計次休市：01、06、07、13、14、20、21、27、28

代號   名稱      次數  注意交易日期
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1475   本盟        03  02、03、04
1526   日馳        02  05、08
1727   中華化      01  02
2009   第一銅      03  02、03、04
2022   聚亨        01  08
2033   佳大        01  09
2208   台船        01  09
2367   燿華        02  02、04
2375   智寶        01  04
2460   建通        01  03
3008   大立光      02  02、09
3026   禾伸堂      02  03、04
3406   玉晶光      01  02
3557   嘉威        02  04、05
4906   正文        02  05、08
5531   鄉林        02  08、09
6153   嘉聯益      02  05、08
6449   鈺邦        02  03、04
8464   億豐        01  08
9103   美德醫療-DR 02  02、08
911616 杜康-DR     06  02、03、04、05、08、09
9955   佳龍        02  02、03
9958   世紀鋼      05  03、04、05、08、09
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總累計次數         41

附記：12月份注意股票及次數

1262   綠悅-KY     (01)、 1418   東華        (04)、 1475   本盟        (06)、 1727   中華化      (01)
2009   第一銅      (01)、 2321   東訊        (01)、 2367   燿華        (12)、 2375   智寶        (02)
2405   浩鑫        (03)、 2424   隴華        (03)、 2455   全新        (07)、 2478   大毅        (03)
2530   華建        (01)、 3008   大立光      (09)、 3026   禾伸堂      (03)、 3059   華晶科      (01)
3321   同泰        (01)、 3406   玉晶光      (05)、 3550   聯穎        (01)、 3645   達邁        (05)
3661   世芯-KY     (02)、 3698   隆達        (01)、 3708   上緯投控    (01)、 4739   康普        (01)
4912   聯德控股-KY (01)、 4943   康控-KY     (05)、 4956   光鋐        (01)、 5469   瀚宇博      (01)
6120   達運        (02)、 6153   嘉聯益      (03)、 6431   光麗-KY     (03)、 6449   鈺邦        (06)
8039   台虹        (01)、 9103   美德醫療-DR (03)、 911616 杜康-DR     (14)、 9136   巨騰-DR     (01)
911622 泰聚亨-DR   (04)、 9157   陽光能源-DR (03)
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