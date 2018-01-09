◆台灣集中市場公告注意交易資訊

01月09日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/09 佳大、台船、大立光、鄉林、杜康-DR、世紀鋼 01/08 日馳、聚亨、正文、鄉林、嘉聯益、億豐、美德醫療-DR、杜康-DR、世紀鋼 01/05 日馳、嘉威、正文、嘉聯益、杜康-DR、世紀鋼 01/04 本盟、第一銅、燿華、智寶、禾伸堂、嘉威、鈺邦、杜康-DR、世紀鋼 01/03 本盟、第一銅、建通、禾伸堂、鈺邦、杜康-DR、佳龍、世紀鋼 01/02 本盟、中華化、第一銅、燿華、大立光、玉晶光、美德醫療-DR、杜康-DR、佳龍 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 01月份累計次休市：01、06、07、13、14、20、21、27、28 代號 名稱 次數 注意交易日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1475 本盟 03 02、03、04 1526 日馳 02 05、08 1727 中華化 01 02 2009 第一銅 03 02、03、04 2022 聚亨 01 08 2033 佳大 01 09 2208 台船 01 09 2367 燿華 02 02、04 2375 智寶 01 04 2460 建通 01 03 3008 大立光 02 02、09 3026 禾伸堂 02 03、04 3406 玉晶光 01 02 3557 嘉威 02 04、05 4906 正文 02 05、08 5531 鄉林 02 08、09 6153 嘉聯益 02 05、08 6449 鈺邦 02 03、04 8464 億豐 01 08 9103 美德醫療-DR 02 02、08 911616 杜康-DR 06 02、03、04、05、08、09 9955 佳龍 02 02、03 9958 世紀鋼 05 03、04、05、08、09 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 41 附記：12月份注意股票及次數 1262 綠悅-KY (01)、 1418 東華 (04)、 1475 本盟 (06)、 1727 中華化 (01) 2009 第一銅 (01)、 2321 東訊 (01)、 2367 燿華 (12)、 2375 智寶 (02) 2405 浩鑫 (03)、 2424 隴華 (03)、 2455 全新 (07)、 2478 大毅 (03) 2530 華建 (01)、 3008 大立光 (09)、 3026 禾伸堂 (03)、 3059 華晶科 (01) 3321 同泰 (01)、 3406 玉晶光 (05)、 3550 聯穎 (01)、 3645 達邁 (05) 3661 世芯-KY (02)、 3698 隆達 (01)、 3708 上緯投控 (01)、 4739 康普 (01) 4912 聯德控股-KY (01)、 4943 康控-KY (05)、 4956 光鋐 (01)、 5469 瀚宇博 (01) 6120 達運 (02)、 6153 嘉聯益 (03)、 6431 光麗-KY (03)、 6449 鈺邦 (06) 8039 台虹 (01)、 9103 美德醫療-DR (03)、 911616 杜康-DR (14)、 9136 巨騰-DR (01) 911622 泰聚亨-DR (04)、 9157 陽光能源-DR (03)