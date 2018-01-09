南港土地題材發酵，股價攻高突破半年線反壓

【財訊快報／巫彩蓮報導】台北南港展覽二館營運權由貿協拿下，今年初開始接受預約洽租場地，明年正式營運，帶動南港 (2101)「世界明珠案」開發想像空間，該筆土地扣除捐地後，整體可供開發基地面積 9453 坪，帳列成本約 23 億元，其開發方向包括出售商辦土地，取回現金派息回饋股東，土地開發想像題材加持，今(9) 日股價放量來到 28 元，突破 27 元半年線反壓。去年丁二烯報價大漲大落，增加輪胎廠購料難度，南港去年前三季毛利率逐季下滑，各季度毛利率分別 19.71%、18.61% 以及 18.4%，自結 11 月營業利益 7608 萬元，累計前 11 月營業利益 8.63 億元，11 月稅前盈餘 4948 萬元，累計前 11 月稅前盈餘 7.79 億元，每股稅前盈餘 0.93 元左右。



南港公司派高層在市場尋求「世界明珠案」接手買家，該開發案於 2016 年 6 月 22 日取得建照，因應房市冰河期，台北市、新北市、台中市三都的建照得以延長一年，建照到期的壓力下，南港勢必加速開發的腳步，該案規劃地上 7 棟、地上 35 層地下 4 層住商大樓，全案總樓地板面積 7.1 萬坪，全案銷售面積 6 萬 4,700 坪，而南港屬意先出售 7 成商辦基地，約 6617 坪，法人估，以每坪 250 萬元，扣除相關成本，淨利金額落在 168-200 億元，貢獻南港每股盈餘約 20-24 元。



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