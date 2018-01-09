對話式商務時代來臨 安永金融科技推出 GOSU (故事) 聊天機器人建置服務

對話式商務 (Chat Commerce) 時代來臨，GOSU (故事) 聊天機器人已成為公眾人物與粉絲、企業與消費者溝通的平台。安永金融科技提供視覺化開發工具及流程編輯器，縮短聊天機器人系統開發時程，行銷活動隨時上架，大幅降低行銷成本。此服務已獲得證券行業、旅行業、學校 MOOC 翻轉式教學採用，即將進軍電商服務、品牌行銷、商圈行銷等應用服務市場，協助各行各業快速建置對話式聊天機器人，推廣企業的服務。

國內外眾多的市場研究報告中都指出即時通訊軟體 + 聊天機器人最有機會取代 APP，它不需要在 APP Store 上架、不需要下載程式、不需要升級更版，已成為公眾人物與粉絲、企業與消費者雙向互動溝通的工具。 2016 年 Facebook、LINE、Wechat 陸續發表聊天機器人（Chatbot） API 後，安永金融科技以潮股機器人入選 FinTechBase 第一梯補助型 FinTech 公司，一年多的努力下在證券行業、旅行業、學校 MOOC 翻轉式教學等應用取得亮麗成績，未來在各大電商、企業品牌、公眾媒體、社群商業、公眾人物、選舉等都可採用 GOSU (故事) 聊天機器人建立專屬互動式溝通服務，迎接 Chatbot 的商機。

安永金融科技的創業團隊表示， GOSU (故事) 聊天機器人平台整合雲服務技術，舉凡語意分析、大數據分析、人工智慧、機器學習等、各大 SNS 平台與第三方支付，透過平台的高度開放性與延展性，有如樂高積木般的模組設計，可結合各產業專家經驗量身訂製，讓企業、品牌或中小型商家在建置聊天機器人時，不論是長期的任務型機器人（例如客服機器人、訂餐機器人或電商機器人）或者短期行銷活動的機器人，都可以大幅的縮短建置、部署與測試上的時間，達到快速上線的情境，能為合作夥伴帶來全新的全通路對話商務模式與提升營業收入。安永金融科技聯合創辦人表示，誠懇邀請各產業對於聊天機器人建置有意願，有想法的產業先進，共同攜手創造全新的服務體驗來瞭解與滿足我們的客戶。（安永金融科技ＦＢ＠ＡnyongFintech http://bit.ly/2Cw7ENR）