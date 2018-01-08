馬雲：我是半個香港人 認真考慮回香港上市

阿里巴巴集團主席、浙商總會會長馬雲，1月8日晚出席浙商總會香港浙商聯合會成立儀式。

馬雲2017年8月在杭州與特首林鄭月娥會面。他回憶去年20分鐘的交流，他提出了香港需要創新，而阿里就曾跟香港擦身而過；此外他又建議給予年青人更多機會，為他們減稅、創造就業機會。現在，香港在推動同股不同權方面，已發生了巨大的變化，他還說，說對的事情容易，但很多時不敢做對的事情，因為總有反對的人；他現在看到了執行力很強的政府。今後，阿里將更多投資於香港，加大對香港的參與力度，為香港帶來更多就業、稅收和技術。阿里每年都提供100個青年培訓機會，期望香港年青人把握國家發展機遇。

會上，特首林鄭月娥主動邀請阿里回香港上市，馬雲回應，攪政治的人敢於這樣說話，他會認真考慮回香港上市。

馬雲大力稱讚香港為浙江帶來的貢獻。當年董浩雲等浙商走出去，便是來到香港；即使是現今的浙商走出去，第一站仍然是香港。而馬雲自稱，自己也是半個香港人，因為阿里巴巴1999年也是在香港註冊成立，當年管理層也以港人為主；而阿里第一次上市，也是選擇了香港。除了杭州，馬雲逗留最多時間的地方，也是香港，以及北京。

他對香港充滿希望，形容香港是個包容性強的地方，把東西方結合得最美。他又指出，現在已進入了新時代，新技術帶來新機遇；未來的貿易是在互聯網進行，貿易不再以標準箱來計算，而是以包裹數目計算，希望香港與浙江兩地携手合作發展。

文：周燕芬

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