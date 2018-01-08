全球漲聲一片 歐股創兩年半新高

摘要：歐洲股市全線上揚，Stoxx 600 指數創 2015 年 8 月來新高。稍早滬指連續第 7 個交易日收漲，恆指連續第 10 個交易日收漲。美股上周也創十二年來最佳首周表現。分析師認為，全球同步復甦加上低通膨，這對市場來說再好不過。

從亞洲到歐洲再到美國，今年全球市場的開局格外紅火。

截至目前，歐洲股市全線上揚，Stoxx 600 指數上漲 0.2% 至 398.15 點，創 2015 年 8 月以來新高。這也是該指數連續第四個交易日上漲。

從各國市場來看，法國 CAC 指數上漲 0.51%，德國 DAX 指數上漲 0.44%，英國富時指數上漲 0.02%。

從板塊來看，汽車板塊領漲，行業指數上漲 1%，至 2015 年 1 月以來新高。個股方面，在摩根士丹利發布報告指出其吉普品牌有可能剝離後，飛雅特克萊斯勒一度大漲 3% 至歷史新高。

摩根士丹利報告稱，從產品以及戰略層面看，2018 年對於吉普品牌是極其重要的一年，「我們認為，該品牌將吸引投資者的注意，持續打消其股價的縮水。」

稍早，在亞洲市場，滬指今日上漲 0.52%，這是自 12 月 28 日以來連續第 7 個交易日上漲，累計漲幅達 4%；香港恆生指數今日收漲 0.3%，刷新逾 10 年高位，這也是恆指連續第 10 個交易日上漲。

高盛在最新報告中提到，去年中國股票的靚麗表現主要受益於盈利基本面，今年中國公司業績可能沒有那麼引人注目，但預計依然擁有良好的回報潛力。

高盛預計 MSCI 中國指數年底目標值為 102，較前期展望中的 100 有所上修，相當於全年上漲 14%，同時還預計滬深 300 指數全年上漲 17% 至 4700 點。

在美股市場，儘管 2018 年首周僅有四個交易日，但卻創下十二年來的最佳首周表現。

上周美股三大股指均不斷創新高，三大股指均是連漲四個交易日，道瓊斯指數累漲 2.3%，為 2003 年以來最佳；標普 500 指數累漲 2.6%，那斯達克綜合指數累漲 3.4%，均為 2006 年以來最好表現。

華爾街見聞此前提及，1 月走勢在某種程度上「預示」了標普 500 指數的全年走勢。如果 1 月份收漲，則當年標普指數有 86% 的機率上漲，平均漲幅 17%。如果 1 月份下跌，則當年標普指數有 47% 的機率下跌，平均回報僅 2%。

對於全球股市如今同步上揚的背後，英國《金融時報》援引摩根大通資產管理公司英國與歐洲首席市場策略師 Karen Ward 稱，經濟數據顯示全球經濟仍在同步復甦，而處於低位的通膨又令貨幣政策收緊風險相對較小，這正是市場所需要的「剛剛好」的環境。

『新聞來源／華爾街見聞』