穆迪：2018年中國國企平均杠杆率有望進一步下降

穆迪投資者服務公司1月8日發布的關于受評中國國企信用質量報告指出，國企平均杠杆率在2018年有望進一步下降。具體而言，2018年53家受評中國國有企業 (國企) 中大部分國企的杠杆水平將較2016年有所下降，也就是經穆迪調整的債務/EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)比率將下降。

穆迪高級副總裁胡凱表示：“杠杆水平的改善源自國企EBITDA增長以及債務增速的放緩。”

據其測算，2018年53家受評國企的合并平均債務/EBITDA比率將從2015年的5.7倍和2016年的5.5倍降至5.4倍。與2016年相比，約三分之二的國企其2018年經穆迪調整的債務/EBITDA 比率將有所下降。但三分之一受評國企的杠杆率將攀升。

穆迪報告指出，中國政府 (A1/穩定) 的改革措施為杠杆水平的持續回落奠定了基礎。具體而言，相關政府改革舉措包括旨在提高經營效率并增強企業盈利能力的國企改革，以及旨在削減中國企業杠杆水平和成本，并去除某些行業的過剩産能的供給側改革。上述改革計劃有望令EBITDA實現增長，同時抑制債務增長。

對于大宗商品行業國企而言，穆迪表示，個體信用實力的增強有助于其應對大宗商品未來可能出現的價格下跌行情。

事實上，2016到2017年大宗商品價格的反彈對金屬與采礦業、油氣行業以及農業和食品行業國企的EBITDA有一定的推升作用。雖然穆迪2018年大宗商品價格假設略低于2017年平均水平，國企成本節約、資本支出削減等措施以及執行更為保守的財務政策使其在2018年能夠繼續實現降杠杆。

此外，供求關系的改善以及中國GDP的持續增長亦可減少大宗商品價格波動。

來源：中國證券網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)