全球最大的覆銅板供應商新年首次漲價

據媒體消息，全球最大的覆銅板供應商廣東建滔積層板公司(01888-HK)1月5日發布新年首次漲價通知稱，由于銅、化工産品塬料價格上漲 ，天然氣供應緊張，迫于成本壓力，即日起將旗下板料和PP(即半固化片)分别漲價10元/張和120元/卷。該公司去年已連續提價3次。
業内認為，由于覆銅板産業集中度較高，定價權基本在建滔、南亞、生益科技(600183-CN)等龍頭手中，因此在重要塬材料短缺和漲價的情況下，覆銅板企業可以及時進行價格傳導，并借機提升盈利能力。随着PCB行業進入旺季，包括新能源車、手機等在内的多個行業對于PCB的需求量實現兩位數的年增長速度，奠定覆銅板漲價基礎。預計到2020年，全球將有90億美元的印制線路板市場需求。影響力最大的覆銅板(CCL)大廠建滔再次漲價，意味着上下遊供應鏈也將全面跟進。從去年各大覆銅板廠商的漲價趨勢來看，漲價潮還將持續。随着中國逐步邁入5G時代，消費電子面臨新一輪發展，勢必將引爆更大的覆銅板需求。
上市公司中，華正新材(603186-CN)去年四季度年産450萬平方米覆銅板項目産能陸續釋放;金安國紀(002636-CN)為中厚型覆銅板細分領域絕對龍頭;超聲電子(000823-CN)擁有覆銅板和PCB兩大業務;銅陵有色(000630-CN)受益銅箔漲價。
來源：金融界網站
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