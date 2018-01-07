中國東北振興金融合作機制成立 投資東北的窗口期已打開

路透北京1月6日 - 投資東北的機遇期、窗口期已經打開。新華社周五晚間報導稱，在中國國家發展改革委等部門推動下，由國家開發銀行、國家開發投資公司牽頭，40余家金融機構共同發起成立“東北振興金融合作機制”，助力東北老工業基地振興。

“當前東北地區經濟築底回穩的跡象逐步顯現，積極因素不斷積聚，投資東北的機遇期、窗口期已經打開，建立金融合作機制正當其時，”新華援引國家發改委副主任林念修指出，“合作機制要為推動東北經濟轉型發展打造助力器，為防範化解重點領域風險構建安全閥，為優化東北金融生態環境提供新途徑。”

報導稱，該合作機制在現行金融監管體制下規範運作，主動接受一行三會等監管部門的指導。

“合作機制是開放性的，所有金融機構都可以自願參與。”報導援引東北等老工業基地振興司司長周建平稱。

報導指出，東北振興金融合作機制旨在搭建連通政府部門、金融投資機構與東北各級地方政府以及各類企業之間的橋梁，打造開放式的信息共享平台和投融資服務合作平台，匯聚金融資源，助力東北老工業基地振興。

合作機制由工商銀行(601398-CN)(01398-HK)、中國人保(01339-HK)、中國人壽(02628-HK)(601628-CN)、中國太保(601601-CN)、中國信保、遼寧省社保基金、北京首鋼基金、天風證券、中菊資產、東北再擔保公司等金融機構參與發起。

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