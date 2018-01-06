【盈警】智易控股(08100-HK)料去年證券虧損3.04億

智易控股(08100-HK)公布，根據對集團證券投資業務最近期可得未經審核財務資料進行之初步審閱及分析，集團預期於截至2017年12月31日止年度錄得證券投資業務分部虧損約3.04億港元，相對於截至2016年12月31日止年度之證券投資業務分部溢利約6860萬港元。公司知悉該業務分部於截至2017年9月30日止九個月(2017年三季)之分部虧損約2.925億港元。根據董事會目前可得資料，集團預期2017財政年度相比2017年三季，證券投資業務錄得額外分部虧損約1150萬港元，主要由於集團透過損益以公平值列賬的金融資產公平值淨虧損約810萬港元及集團可供出售金融資產減值虧損約340萬港元所致。

鑑於近期全球證券市場不穩定及香港金融市場波動，該業務分部在性質上有重大價格風險。董事會將密切監察其投資組合之表現。具體而言，董事會將密切監察集團於聯交所上市的可供出售金融資產的表現，包括但不限於相關上市公司的股市表現、財務表現及業務前景。視乎接近落實集團2017財政年度之年度業績之時對可供出售金融資產表現的進一步評估，集團可能錄得可供出售金融資產的額外減值虧損。

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