慧聰網(02280-HK)發行新股作為取替可換股債券之代價

慧聰網(02280-HK)公布，鑒於可換股債券對集團綜合財務報表之潛在影響可能造成股東及財務報表使用者於理解集團實際表現時產生困惑，公司擬註銷可換股債券，以將予配發之股份交換並將其存置於託管賬戶。慧聰網上述所指的變動正是於2015年12月18日公布收購持有杭州賽典信息全部股權的中服全部已發行股本，以及於2017年1月13日，慧聰網同意收購從事技術開發、營銷及公關活動的慧嘉全部已發行股本的2項交易。

於2015年12月18日公布收購中服全部已發行股本，總代價約為1.71億元，當時表示將於完成時透過現金、發行及配發可換股債券之方式償付，該交易計劃發行合共本金額約1億元可換股債券，每股換股股份10元合共約1007.13萬股換股股份將於可換股債券獲悉數轉換。

2017年1月13日，慧聰網收購慧嘉全部已發行股本，總代價為4.09億元，其中1.84億元以現金支付，2.25億元將發行可換股債券支付，換股價每股7.5元，將發行合共3000萬股股份，佔擴大後股本約2.9%。

中服收購事項已於2016年1月8日完成，並已據此向中服賣方發行中服可換股債券。截至2016年12月31日止年度之中服履約目標已獲達成，且中服賣方已將本金額約為4042.75萬元之中服可換股債券轉換為股份。於本公佈日期，本金額為6028.5萬元之中服可換股債券仍未償還及未獲轉換。慧嘉收購事項已於2017年2月3日完成，並已據此向慧嘉賣方發行慧嘉可換股債券。於本公佈日期，全部本金額為2.25億元之慧嘉可換股債券仍未償還及未獲轉換。

於2018年1月5日，慧聰網與債券持有人訂立認購協議，據此，公司有條件同意向各債券持有人配發新股份，作為取替可換股債券之代價。公司其後將註銷可換股債券。將配發予各中服賣方及慧嘉賣方之兌換股份數目將根據彼等所持可換股債券之未償還本金額及中服轉換價或慧嘉轉換價計算。

認購事項下兌換股份總數(即3602.85萬股份)相當於公司於本公佈日期10.85億股股份之現有已發行股本約3.32%及經認購事項而擴大之11.21億股股份之當時已發行股本約3.21%。緊隨兌換股份獲悉數配發及發行後，慧嘉持3000萬股，佔已股本2.68%，而中服持1007.1萬股，佔已發行股本0.9%。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)