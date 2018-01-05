〈潘健成開講〉去年營運衝高 股利可望同步創高 法人估約16-18元

FLASH 控制晶片大廠群聯 (8299-TW) 董事長潘健成今 (5) 日表示，去年營運亮眼，純益將創新高，盈餘分配預料也會同步創高，法人估約在 16-18 元左右，以今 (5) 日收盤價 296 元計算，殖利率約 5% 左右。

潘健成說，第 1 季 FLASH 價格下來是正常循環，預期第 3 季需求就會回升，到了第 3 季旺季時，營運動能又可望逐步回升，預期 3 年內群聯將可成為碩果僅存的控制晶片廠商 (扣除原廠自己擁有)。

他強調，去年營運亮眼，是因為 2013 至 2014 年的耕耘結果，今年會努力耕耘，力拚今、明年營運表現可以維持強勢，衝破 2017 年高峰，而也因去年亮眼表現，因此盈餘分配預期將會創新高紀錄，法人估約 16-18 元。

另外在車用產品布局上，他則強調，車用市場緩步向上，不像消費產品一下就上去，車用與工業用都要投入大量資源，預期未來 3 年生意不錯，他也透露去年產品線中，成長最快的就是工業用與車用。

美國消費性電子展 (CES) 即將開展，群聯將展示一系列 PCIe 規格 SSD 控制晶片，受惠客戶端看好 PCIe 將正式成為 SSD 主流規格，因此群聯今年擴大產品布局，衝刺市場版圖成長。