GIS-KY 12月營收132.91億 連兩個月下滑

GIS-KY 業成 (6456) 去年 12 月營收續減至 132.91 億元，月減率 11.82%，年增率 39.8%，第四季合併營收為 462.07 億元，季增率 7.4%，年增率 55.98%，法人推估，毛利率落在 13% 左右，單季每股盈餘約 7-8 元左右。

觸控雙雄去年 12 月營收不同步調，主要業成 mega-size 出貨模式，以及年底庫存所致，其 11、12 月營收連續兩個月下滑，第四季營收依然走高 462.07 億元，符合公司高層年初的預期，手機新產品量產下，毛利率可望維持 12% 水準，每股盈餘約 7-8 元。



業成累計前三季稅後盈餘 49.46 億元，每股稅後盈餘 15.51 元，先前法人看好全年營運預期每年盈餘有機會達 25 元，不過以第四季營運來看，全年有機會賺進二個資本額，但恐怕無法達到市場預估值。



業成股價自從去年 8 月底 376 元歷史新高，一路下殺摜破 2 百元大關，截至近期為止，外資賣超 2.2 萬張，持股比重由 67.68%，降至 61.42%，合計三大法人調節 3.8 萬張。







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