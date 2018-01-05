【豐銀投顧】資金回流行情仍大 嚇死膽小撐死膽大

外資從去年的七月開始，在台股上萬點的過程中可說是一路站在賣方，但就在今年元月開始，正確的說法應該是從去年底開始，外資就開始有回流現象。再看看今年開盤後的這幾天，幾乎就是前年的縮影，靠著台積電連續拉抬而把指數拉高，這不是完全一樣手法？因此未來的行情我們認為整個元月份都是多頭行情，操作上最好是採拉回做多的節奏來應對，就算要放空，也只能短進短出，動作要快。以這種用權值股拉抬指數的手法來看，可能連當沖要放空都不容易。這二天指數都留下了下影線，但最後仍然收紅，顯見震盪開始加大，考驗著做多者的決心。未來行情我們雖然認為將會持續震盪，但有的只是速度快慢的問題而沒有方向轉變的問題。同樣的情況也出現在日股、韓股身上，顯見國際資金的確有回流亞洲股來的現象，投資人眼光應該放遠一點，不要在技術分析的框架之中打轉。搞到精神衰弱，筆者發現通常越在意技術分析的人，越是無法抱長線。

未來行情不太需要多考量，只是在個股上仍然有許多的大機會值得把握。例如塑化類股在石油預期看漲且景氣復甦的情況下，塑化類股上漲的機會變大，可加入小老鼠 168-937 討論。而筆者今日帶會員進場則是首選 4725 信昌化。信昌化所做的是酚丙酮產業，2018-2019 全球酚丙酮需求大增將帶動信昌化轉虧為盈。受惠全球汽車輕量化趨勢，全球丙酮將逐年成長。產品主要應用於酚醛樹脂、工業塑膠、清潔劑、環氧樹脂與己內醯胺（CPL）等市場；終端應用則包括光碟片、汽車零件、電子電器塗料、電子零件、電子封裝材料、銅箔基板與尼龍等，近年也切入正丁烷衍生物，朝高值化產品發展。由於屬於資本與技術密集產業，進入障礙較高，加上投資金額龐大，為公司競爭利基點。值得大家注意！

豐銀投顧 李世新 分析師