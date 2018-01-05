造夢巴爾幹 願望與行動的力行者

【文 / 魏廷彥】

背包客的生活是一種自然也是現實，「如果說旅行是一種態度、創業是一種挑戰，那在國外創業對我來說，反而是一種適應在世界生活過程中，走向另一個階段的里程。」這是筆者創立 Wurderer 線上旅行規劃的緣起，旅行了 7 年之久，背包客彷彿成為 DNA 裏不可或缺的基因般，在旅程所遇見的人們也激發創業細胞和靈感。

回首來時路 激發創業細胞

量子基金的羅傑斯（Jim Rogers）在決定亞洲投資之前，曾經自行開車到非洲與中東旅行 2 年，才決定實現計劃，名為旅行，其實也是投資考察。筆者不像羅傑斯富豪式地走訪各地，最初只是想打工存點錢、看看世界，輾轉成為找尋自己靈魂的背包客，最終選擇在年屆 30 歲之際，走上創業之途。

筆者創立的「Wurderer 線上旅行規劃」，第一階段的目標鞏固巴爾幹半島（Balkans）市場，說是必然卻也是一種偶然下的契機。

2016 年結束了中美洲、東歐背包旅行，回到台灣，就像大部分的朋友及過去的自己一樣，找了一份還算不錯的正職工作，原先想乖乖存一筆錢，再決定自己未來的目標。然而，因為履歷上大部分都是國外工作、生活與旅行，反而意外成為同事們私下最常詢問的對象，多半是問我如何旅行？該如何安排景點行程及當地要注意的風俗等，大家拿各旅行社的價位表與行程規劃，請我評估，並提供意見。

由於離開台灣有一段時間，不熟悉旅遊市場的狀況，每當看見宣傳單上的價格時，著實嚇了一大跳。

對歐洲的年輕人來說，旅行門檻其實並不昂貴，消費者還可以參考許多選擇方案，舉例來說，德國連鎖旅行社 JTB 與英國 TUI，擁有自己的航空股權，可針對學生、白領等不同消費對象提供旅遊方案，包括自助、半自助、團遊等，透過各族群的消費力差異化來「訂製服務」。相較之下，台灣大部分旅行社仍以傳統組團為獲利主軸，讓我興起念頭，想推廣國外漸風行的半自助旅行模式，讓旅行能有多一種參考。在這段思考期間，受益於業界朋友們的建議，種下了創業的種子。

脫離舒適圈 校長兼撞鐘

花費一個月的時間，草擬創業企劃並募集一些朋友的投資後，筆者毅然辭職，回到曾經旅遊的東歐各國場勘，最後落腳巴爾幹半島地區開民宿及旅遊業創業。相較於知名的旅遊勝地如英國倫敦、法國巴黎、奧地利維也納等，台灣人對巴爾幹半島的想像，仍停留在「歐洲火藥庫」的模糊印象。

為了打破觀念的窠臼，讓台灣人對這印象模糊卻美麗的土地有更多認識，評估各項投資條件，考量未來台灣旅遊市場的發展趨勢，最終選擇在巴爾幹半島作為創業基地。

企劃初期，覺得一般人對巴爾幹半島很陌生，吸引力應該是偏低的，於是給了自己兩年時間當緩衝宣傳期。在第一年的過程中，原先設定的主線馬其頓民宿，面臨航班冬季停飛的挑戰，必須當機立斷應變止血，將重心轉移至保加利亞；反觀原本只是作為副業的半自助旅遊規劃在推出後，報名情況比原先想像更踴躍，才讓筆者領悟到，就像 20 歲時出發的自己，「大家對未知的好奇，其實是很想去探索的」。

現在，巴爾幹的朋友會不時開玩笑地跟我說，「Jerry，你應該是唯一想拿到馬其頓公民身份的外國人，就連我們都想離開這個國家，你卻巴不得努力申請待在這。」

創業過程中，最困難的莫過於一人公司要包辦行銷宣傳、企劃、路線探勘、找合作車商、房屋物件等，再加上巴爾幹地區英語並不十分普遍，儘管自己正努力學習保加利亞語，但仍需要朋友隨行翻譯。畢竟語言隔閡可說是東歐地區的最大挑戰，許多老房東根本不懂英文，要如何討論翻修與房契權狀等細膩的法律用詞，都是經常碰到的「家常便飯」。此外，對於一個外國投資者，當地政府也比較不擅長應對，還得一再核對相關文件是否真實存在於政府的檔案庫裏，才敢放手給我，讓人啼笑皆非。

白天創業者 夜晚背包客

另一方面，由於自己習慣生活在青年旅社，加上想降低創業初期的場勘成本，即便名下有一間公司在運作，已是名副其實的創業者，但在不同城市勘查時，筆者仍然習慣住在 8 人或 6 人以上同房的背包客房間，方便與來自各國的旅人們談天說地、聊世界；因此，往往到達一個城市後，背著大行李走出車站，到青旅登記後，便主動向上下鋪的旅行者寒暄，相邀在大廳小酌，開心地度過一晚。

隔天一早，筆者會換上西裝，準備到大街上尋覓房屋物件或與合作車商碰面，在迴廊遇見前晚一起看電影、喝酒的櫃檯人員或其他旅人，他們不免一臉疑惑地盯著我，回到旅社後，時常會上演被連環質問的戲碼，有人懷疑筆者真正的身份是間諜，也有人覺得是為旅社比價網站工作的「神祕訪客」。

筆者常自問，曾幾何時，年輕人的發展要被限制，為了賺錢，而失去兒時觀察世界萬物的好奇心；狄更斯（Charles Dickens）在《老古玩店》（The Old Curiosity Shop）裏寫道，「在感覺最不敏銳或者最幼稚的心靈上，也有著一連串的回憶；發現，不是靠什麼藝術引導，也不是靠什麼技術協助，而是很偶然，誰也不是有意去尋求它。」

在白天創業者與夜晚背包客的身份中不斷轉換，是我對 20 歲及現在的自己，所想出追夢而不失去自我的方法。

30 歲的創業 幫助 20 歲的自己

對 Wurderer 來說，創業的意義不僅是賺錢，更在於對股東和世界的責任感，想讓世界變得更好。因此，Wurderer 雖然剛進入第二年，卻開始著手一項「對世界有幫助的半自助旅行」計劃，將 15% 營收與塞爾維亞、厄瓜多的非營利組織合作，協助改善當地兒童的教育專案，成為新公司的使命。

「一個旅者，不該只是看見世界的美好，在於讓世界更為美好。」這個計劃有點像總結自己過去多年來的旅程，曾在印度與土耳其旅行中遇見街童的心碎時刻、荷蘭阿姆斯特丹與泰國曼谷旅社中曾相識的非營利工作者和嬉皮朋友正在進行的築夢地圖、匈牙利佔屋運動與德國柏林數位創業的旅人們暢談理念和行動，那些話語和想法深植在內心與腦海裏，終究帶著自己的行動走向某一條道路。

而另一件使命，則是筆者希望，旅行不該只是一種奢華的享受，更是一種體驗當地的選擇，這份年輕人的好奇心，不該被有限的經費或語言等門檻所限制，而能自由探索、努力去認識世界的萬千風貌。

來源：《多維 TW》月刊 026 期

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