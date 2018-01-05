【台新投信】資金行情發酵 短線過熱 留心修正

在外資回流下台股持續強彈，來到近期最高點，短線有過熱疑慮，留意修正賣壓。指數連六漲，選擇權 10800~1090 已是賣方重倉壓力區，短線再往上空間有限。台新 2000 高科技基金經理人沈建宏表示，國際原油大漲，帶動原物料族群持續強勢，被動元件族群因併購利多消息受到激勵，後續將持續觀察新主流出現，短線觀察資金從科技股轉向原物料族群。

沈建宏指出，目前熱錢持續湧入 ETF 與被動式操作，帶動牛市持續，由於今年上半年預計利率水準無法拉高，市場資金仍然偏好風險性資產，雖然外資於去年 4Q 賣超台股，但多單維持在 4 萬口以上，持股市值占比達 41%，顯示台股對外資仍有高度吸引力。不過短線有過熱情形，建議投資人保守操作。

沈建宏表示，整體而言，台股今年上半年預計有不錯表現，景氣動能上半年優於下半年，而全球貨幣動能到下半年趨緩，下半年需留意主要央行貨幣政策，如果就產業基本面來看，4Q17~2Q18 企業獲利年增率預計可逐季向上，對大盤有激勵作用，此外，近日新台幣走強，而原油走勢也強於預期，短期料資金轉進原物料族群，但科技股行情仍未結束，可能出現新的主流與題材。

沈建宏指出，就產業面分析，科技股依然是獲利成長的引擎，其中以半導體族群最為明朗，需求大於供給情形，預計將延續到 2019 年，而蘋概股受惠於 iPhone 規格持續演進。其他可以關注新產品與新規格概念的族群，如 5G、3D 感測與 AI 等。

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