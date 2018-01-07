谷歌投資中國手游直播平台─觸手 完成1.2億美元融資

谷歌正對中國的遊戲直播領域表現出濃厚興趣。

1 月 5 日，中國手游直播平台觸手宣布完成 D 輪融資，融資總額超 1.2 億美元。谷歌是此輪融資的領投方，觸手此前的投資方啟明創投、順為資本以及沸點資本繼續追投。上月末，每日經濟新聞曾報導稱，觸手此次融資中谷歌投資金額在 4 億元以上。

投資觸手是谷歌第二次在中國投資初創企業。2015 年，谷歌參與了北京人工智慧創業公司 Mobvoi7500 萬美元融資。

公開資料顯示，觸手直播是中國第一家專注手機遊戲的直播平台，於 2015 年 7 月正式上線，目前擁有超過 800 萬手遊玩家主播和 9000 萬手游觀眾。在觸手直播平台上，玩家可以隨時隨地通過手機直播分享自己參與遊戲的過程。觸手直播由開迅科技公司推出，該公司 2011 年 1 月成立於杭州。

2016 年 4 月，觸手直播獲得 2000 萬美元融資，領投方為國內 A 股某上市公司。2017 年 1 月，觸手直播完成 4 億人民幣融資，投資方為 GGV 紀源資本、順為資本領投，啟明創投、沸點資本等。

谷歌對直播領域的興趣

谷歌早已有進軍直播領域的興趣，2014 年，谷歌曾與亞馬遜、微軟爭奪收購美國直播網站 Twitch，最終谷歌未能如願，Twitch 被亞馬遜收購。

每日經濟新聞援引知情人士說法稱，谷歌一直看好直播領域，但是苦於沒有適合的投資標的，當中國的直播行業迅速壯大以後，谷歌選擇中國的創業公司進行投資也在意料之中，同時也良好地補足了谷歌在直播行業的短板。

艾媒諮詢近期發布的數據顯示，2017 年中國在線直播用戶規模達到 3.92 億，較 2016 年增長 26.5%。與此同時，資本也開始加持直播領域。統計顯示，2017 年中國直播市場融資額超過 5000 萬人民幣的平台有 19 家，其中不少平台獲得了數億元級別的融資。

『新聞來源／華爾街見聞』