日本2017企業併購逾3千起 年增15%創歷史新高

共同社報導指出，據調查公司 RECOF 彙總的統計數據顯示，與日本企業相關的 2017 年併購 (M&A) 數量達 3,050 起，較上年增加 15%，創歷史新高。

這是併購數連續六年增加，其中有不少獲取先進技術實施業務重組的動向。此前併購數最多的是雷曼危機發生前的 2006 年，為 2,775 起。不過，日本企業對於以高價收購海外企業的巨額收購態度謹慎，從收購總額來看減少了 21%，為 133,437 億日圓。



軟銀集團持續投資世界各地的新興 IT 企業。部分汽車零組件及藥妝巨頭則為了加強研發和擴大規模等把同行企業收為旗下子公司。併購金額最大的是美國基金領銜的「日美韓聯合體」收購東芝半導體子公司的一筆，金額為 2 兆日圓。



RECOF 一名負責人指出，隨著人工智慧 (AI) 和機器人技術的進步，社會正在改變，企業結構性改革的壓力增大。獲利增加使得擁有剩餘資金的企業越來越多，預計 2018 年以尖端領域的風險企業為對象的併購將變得更加活躍。



該統計除日本企業間的併購外，還包括海外對日本或日本對海外的出資，在企業公布正式消息時統計。



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