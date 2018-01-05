【港股午評】地產內房撐起 大市延續強勢

港股今日走勢明顯轉弱，並且一度掉頭向下，不過在地產股及內房股接力下，讓大市得以延續上日升勢。可是大市中午收市時在30800點以下，看來在午後可見31000點機會屬微乎其微。

恆生指數中午收市報30791點，升55點；國企指數中午收市報12226點，升23點，成交額為687.97億元。

內房股今早表現相當突出，其中萬科企業(000002-CN)(02202-HK)H股升幅超過7%，並曾創下歷來新高，融創中國(01918-HK)今早亦錄得6.7%。內房股表現如此強勁，與內地發展商相繼公布去年12月份銷售額有關？又或是大行看好相關行業，促使投資者追捧內房股？總之今日內房股表現超乎市場人士預期之內，投資者是否要追貨？請自行決定，不作出評論。

地產股今日亦獲得投資者垂青，新世界發展(00017-HK)升幅達4.7%，而昨日勁升逾8%的九龍倉集團(00004-HK)，今早走勢相當反覆，先創一個月新高，其後一度掉頭向下，再重拾升勢。九倉今早股價走勢如此反覆，目前難以作出較合理的評論。還是這一句，會德豐(00020-HK)目前是否有必要將九倉私有化？為重點。相比之下，香港零售市道持續出現改善，從事收租物業的九龍倉置業(01997-HK)會否更佳選擇？相信投資者自有定論。

在今早開市前的文章看好科技股等新經濟股表現，可是騰訊控股(00700-HK)等一眾科技股今早普遍上試高位後回落，騰訊更一度失守430元，反而美圖公司(01357-HK)卻可以彈升逾8%，創下一個月新高，成交額更接近12億元。為何美圖公司突然獲得投資者歡迎，目前無法有明確答案？若投資者本身仍持有美圖，而且是在低位入貨，可以思考一下應該如何採取個人投資策略。

零售及消費股今日表現疲弱，並中恆安國際(01044-HK)更跌3.5%，為一眾藍籌股中最差。有何看法？無。但不建議投資者入市撈底。

2018年1月5日中午12時41分

文﹕張偉倫

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