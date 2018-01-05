蘋果App Store創紀錄 元旦一天收入3億美元

摘要：元旦當天，蘋果 App Store 銷售額高達 3 億美元，而從聖誕夜開始的一周里，消費者在 App Store 消費超過 8.9 億美元，意味著蘋果在假期間的總收入超過 10 億美元。應用服務營收的上漲意味著蘋果將不用那麼依賴 iPhone 銷售營收。

蘋果應用商店 App Store 新年第一天銷售額創新紀錄。

據蘋果最新公布數據，在 2018 年元旦當天，蘋果 App Store 銷售額高達 3 億美元，刷新去年創下的 2.4 億美元紀錄。

從聖誕夜開始的一周裡（12 月 24 日至 12 月 31 日），消費者一共在蘋果 App Store 消費超過 8.9 億美元。這意味著蘋果在聖誕元旦假期間的總收入超過 10 億美元。

漂亮的數據凸顯了用戶消費習慣的轉變。蘋果在聲明中表示，用戶使用軟體的習慣越來越好，軟體付費購買正版意識在加強。

應用服務營收的上漲趨勢意味著蘋果未來或將不用那麼依賴 iPhone 銷售營收。最重要的是，App Store 的銷售成長也是 iPhone 需求的風向標，因為新機主在購買新手機後更傾向於在市場上花錢。

另外，蘋果數據還顯示，在 2017 年，iOS 應用程序開發人員收入為 265 億美元，年增率成長 30%。該增速較 2016 年有所放緩，在 2016 年，開發者賺了 200 億美元，比上年成長了 40%。

自從 2008 年蘋果 App Store 上線以來，iOS 應用程序開發人員收入累計超過 860 億美元。

增加了增強現實功能的 Pokemon Go 榮登熱銷排行榜榜首，《紀念碑谷 2》（Monument Valley 2）也受到用戶的熱烈追捧，成為業績增長的大熱門。

亞馬遜和 Wayfair 是最受歡迎購物應用，而 Pitu 和 Snapchat 則是最熱銷的社交媒體應用。

『新聞來源／華爾街見聞』