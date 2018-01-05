漲價近10%！新年首週 美國上千種藥品變貴了

摘要：1 月 1 日起，美國製藥商們對上千種藥品漲價近 10%，遠超過 2.2% 的通膨率。輝瑞將威而鋼等 148 種藥品價格提高 6%-13.5% 不等。艾爾建將治療老年痴呆症的關鍵藥全線上調 9.5%。Hikma 公司的嗎啡價格大漲 75% 至 90% 不等。

2018 年剛剛開始，很多生活在美國的人們會驚訝地發現，成百上千種藥品都漲價了。

新的一年，製藥商們對上千種藥品的提價幅度是美國通膨率的好幾倍。儘管絕大多數藥品調價幅度不到 10%，但遠遠超過 2.2% 的美國通膨率。很多藥品都是藥房貨架上的常用藥，或者暢銷藥。

英國《金融時報》報導稱，美國最大獨立製藥商輝瑞（Pfizer）將其生產的 148 種藥品價格提高了 6%-13.5% 不等，平均漲價幅度在 8.8%。漲價名單中就包括瑞輝最為知名的藥物威而鋼（Viagra），以及治療神經疼痛的 Lyrica。

投行 Jefferies 稱，艾爾建（Allergan）、葛蘭史素克（GlaxoSmithKline）等大型製藥公司都從 1 月 1 日起上調了很多藥品的價格。比如，艾爾建將治療阿茲海默症（俗稱老年痴呆症）的關鍵藥物 Namenda XR 的 18 個品類價格全線上調 9.5%。

另外一些公司漲價幅度更高，Hikma 公司將其生產的嗎啡（morphine）價格大幅上調了 75% 至 90% 不等，一盒嗎啡的價格平均從 30 美元漲到了 58 美元。

這已經不是醫藥公司第一次大幅漲價了。去年 1 月和 6 月，輝瑞就分別提高了威而鋼的售價，累計上調幅度達到 27.5%。

去年 2 月針對 3000 種品牌處方藥的一項調查發現，在 2014 年 12 月至 2016 年 1 月這短短一年的時間內，超過 60 種藥品的價格翻了一倍，有 20 種藥物的成本上漲了四倍。

多年以來，美國藥品定價一直是製藥界乃至全社會激烈爭論的話題。在 2016 年美國大選之前，當時正激烈角逐總統之位的希拉蕊就曾當眾指責醫藥企業存在「價格欺詐」，並怒稱「高藥價令人憤怒」，繼而導致生物科技股當時出現大跌。白宮當時也表態稱，過高的藥品價格已經損毀了醫藥公司的聲譽。

儘管高藥價令公眾深感沮喪甚至憤怒，且國會議員們也進行了曠日持久的激烈爭論，但迄今為止，美國政府尚未對這一問題的任何建議給出回應。

分析師們預計，高藥價問題在 2018 年不會在聯邦政府層面出現太大進展，醫藥公司可能會感到他們擁有更多上調產品價格的自由。

絕大多數製藥公司之所以將漲價幅度限制在 10% 以內，主要是為了響應來自消費者和政界人士對他們的抨擊和調價行為的抵制。

艾爾建首席執行官 Brent Saunders 在 2016 年底承諾，他們會將漲價幅度控制在 10% 以內，他認為，「這市公司與患者之間的社會契約的一部分。」

『新聞來源／華爾街見聞』