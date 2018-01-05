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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/01/04  107/01/03 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     39.75000   37.63000   2.12000    5.63380
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                26.93000   25.74000   1.19000    4.62315
復華亞太成長基金                                                 14.67000   14.23000   0.44000    3.09206
復華全球物聯網科技基金-美元                                      15.70000   15.24000   0.46000    3.01837
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 28.23000   27.41000   0.82000    2.99161
元大日經225基金                                                  29.43000   28.58000   0.85000    2.97411
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.48000   14.07000   0.41000    2.91400
富邦日本東証基金                                                 23.66000   23.05000   0.61000    2.64642
統一黑馬基金                                                     57.97000   56.57000   1.40000    2.47481
統一奔騰基金                                                     57.83000   56.50000   1.33000    2.35398
統一全天候基金                                                  107.36000  104.97000   2.39000    2.27684
統一經建基金                                                     45.17000   44.18000   0.99000    2.24083
日盛日盛基金                                                     14.31000   14.01000   0.30000    2.14133
統一龍馬基金                                                     71.72000   70.24000   1.48000    2.10706
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       29.47000   28.87000   0.60000    2.07828
國泰高科技基金                                                   13.53000   13.26000   0.27000    2.03620
復華華人世紀基金                                                 20.12000   19.72000   0.40000    2.02840
元大績效基金                                                     52.98000   51.93000   1.05000    2.02195
元大新主流基金                                                   25.44000   24.94000   0.50000    2.00481
瀚亞菁華基金                                                     22.92000   22.47000   0.45000    2.00267
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.82000   15.51000   0.31000    1.99871
統一中小基金                                                     26.70000   26.18000   0.52000    1.98625
元大精準中小基金                                                 23.13000   22.68000   0.45000    1.98413
日盛MIT主流基金                                                  16.20000   15.89000   0.31000    1.95091
群益長安基金                                                     30.24000   29.67000   0.57000    1.92113
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              34.94000   34.29000   0.65000    1.89560
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           13.02070   12.78010   0.24060    1.88261
統一全球新科技基金(美元)                                         15.74000   15.45000   0.29000    1.87702
新光中國成長基金(人民幣)                                         13.14000   12.90000   0.24000    1.86047
統一台灣動力基金                                                 17.16000   16.85000   0.31000    1.83976
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