[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/01/04 107/01/03 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 39.75000 37.63000 2.12000 5.63380 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 26.93000 25.74000 1.19000 4.62315 復華亞太成長基金 14.67000 14.23000 0.44000 3.09206 復華全球物聯網科技基金-美元 15.70000 15.24000 0.46000 3.01837 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 28.23000 27.41000 0.82000 2.99161 元大日經225基金 29.43000 28.58000 0.85000 2.97411 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.48000 14.07000 0.41000 2.91400 富邦日本東証基金 23.66000 23.05000 0.61000 2.64642 統一黑馬基金 57.97000 56.57000 1.40000 2.47481 統一奔騰基金 57.83000 56.50000 1.33000 2.35398 統一全天候基金 107.36000 104.97000 2.39000 2.27684 統一經建基金 45.17000 44.18000 0.99000 2.24083 日盛日盛基金 14.31000 14.01000 0.30000 2.14133 統一龍馬基金 71.72000 70.24000 1.48000 2.10706 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 29.47000 28.87000 0.60000 2.07828 國泰高科技基金 13.53000 13.26000 0.27000 2.03620 復華華人世紀基金 20.12000 19.72000 0.40000 2.02840 元大績效基金 52.98000 51.93000 1.05000 2.02195 元大新主流基金 25.44000 24.94000 0.50000 2.00481 瀚亞菁華基金 22.92000 22.47000 0.45000 2.00267 統一全球新科技基金(人民幣) 15.82000 15.51000 0.31000 1.99871 統一中小基金 26.70000 26.18000 0.52000 1.98625 元大精準中小基金 23.13000 22.68000 0.45000 1.98413 日盛MIT主流基金 16.20000 15.89000 0.31000 1.95091 群益長安基金 30.24000 29.67000 0.57000 1.92113 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 34.94000 34.29000 0.65000 1.89560 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.02070 12.78010 0.24060 1.88261 統一全球新科技基金(美元) 15.74000 15.45000 0.29000 1.87702 新光中國成長基金(人民幣) 13.14000 12.90000 0.24000 1.86047 統一台灣動力基金 17.16000 16.85000 0.31000 1.83976 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------