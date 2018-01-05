第一視頻(00082-HK)6.3億元收購網絡及手遊業務

第一視頻(00082-HK)公布，斥資6.3億元向Rising Green收購 Easy Prime DevelopmentsLimited(易首發展有限公司)全部股權。2020年止三個年度溢利保證合共1.53億人民幣。

收購代價將以現金及發行代價股份及可換股債券支付，其中約2.38億元以現金支付，佔收購代價約38%。約2.52億元以每股0.286元發行8.8億股新股，佔收購代價約40%，每股發行價較昨日收市0.224元有溢價約27.7%，新股佔擴大後總股本約21.06%zd1

Easy Prime持有瘋狂體育的全部已發行股本，而瘋狂體育則持有外商獨資企業的全部股權，而外商獨資企業則透過可變利益實體合約對OPCO(北京瘋狂體育產業管理有限公司)的財務及經營擁有實際控制權，並享有OPCO集團的經濟權益及利益。

OPCO主要於中國從事網絡及/或手機遊戲應用程式、直播平台及體育相關產品等的開發及營運。目前共營運11個手機遊戲應用程式。

目前，公司主席張力軍及其配偶持有Rising Green約46.23%權益。

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