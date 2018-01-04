產出和就業驅動 歐元區12月綜合PMI終值創近七年新高

摘要：歐元區 2017 年綜合 PMI 均值 56.4，為 2006 年以來最佳；工業 PMI 則為該項調查開始二十年來的最佳，服務業 PMI 也幾乎達到 2007 年以來的最佳水平。

受產出和就業拉動，歐元區 12 月綜合 PMI 終值創下 2011 年 2 月來新高。

周四，歐元區 12 月綜合 PMI 終值公布。歐元區 12 月綜合 PMI 終值 58.1，預期 58，初值 58，創 2011 年 2 月來新高；歐元區 12 月服務業 PMI 終值 56.6，為 2011 年 4 月以來新高。

圖表來源：IHS Markit

其中，愛爾蘭、法國、德國、義大利和西班牙五國 12 月綜合 PMI 居前。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 認為：

12 月的 PMI 漂亮收尾，讓 2017 年的歐元區交上了令人滿意的答卷。從中可以看出，市場不再過於擔憂政治不確定性可能對經濟增長帶來的不利影響。

歐元區 2017 年綜合 PMI 均值 56.4，為 2006 年以來最佳；工業 PMI 則為該項調查開始二十年來的最佳，服務業 PMI 也幾乎達到 2007 年以來的最佳水平。

展望 2018 年，Williamson 認為：

全球金融危機和歐債危機帶來的創傷在一些歐元區國家尚未完全癒合，通膨壓力在未來幾個月依然存在，同時一些國家相對較高的失業率也將對 2018 年的歐元區經濟持續增長帶來挑戰。

此前，歐元區主要國家 12 月服務業和綜合 PMI 數據相繼公布。

德國 12 月服務業 PMI 終值 55.8，預期 55.8，初值 55.8；11 月終值 54.3。

德國 12 月綜合 PMI 終值 58.9，預期 58.7，初值 58.7；11 月終值 57.3。

法國 12 月服務業 PMI 終值 59.1，預期 59.4，初值 59.4；11 月終值 60.4。

法國 12 月綜合 PMI 終值 59.6，預期 60，初值 60；11 月終值 60.3。

義大利 12 月服務業 PMI 55.4，連續 19 個月增長，預期 54.7，前值 54.7；訂單分項指數創 2006 年 6 月以來新高。

義大利 12 月綜合 PMI 56.5，預期 56，前值 56。

『新聞來源／華爾街見聞』