【異動股】白酒板塊持續走強 貴州茅台(600519-CN)漲超3.5%

午後，白酒板塊持續走強，截至發稿，伊力特(600197-CN)漲5.48%報24.81元，洋河股份(002304-CN)漲5.16報121.2元，山西汾酒(600809-CN)漲4.16%報59.03元，貴州茅台(600519-CN)漲3.72%報742.47元，水井坊(600779-CN)漲3.13%報47.75元，老白幹酒(600559-CN)、酒鬼酒(000799-CN)、五糧液(000858-CN)、泸州老窖(000568-CN)、古井貢酒(000596-CN)等股均紛紛漲超2%。

2018年新年伊始，53度500ml飛天茅台官方零售價格正式上調，從原來的1299元/瓶，上漲到1499元/瓶。但是不論是線上商城還是線下商店，茅台美酒仍然處于一瓶難求的狀態。東北證券分析認為，市場對高端白酒將繼續保持饑渴狀態，供需緊平衡狀態將持續。據測算，2020年之前市場對高端和次高端白酒的需求將保持15.5%的年化增長，而産能的限制則使高端白酒供給的年增速不高于12.5%。

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