【港股午評】內銀油股同發力 周內可見三萬一？

港股今早延續上日升勢，再次觸及30700點，仍有機會在本周內挑戰31000點。至於動力來自哪裡？不就是來自騰訊控股(00700-HK)及內銀股。只要有關上市公司動力仍在，相信大市上試31000點非難事。

恆生指數中午收市報30699點，升139點；國企指數中午收市報12195點，升106點，成交額為667.51億元。

騰訊及內銀股續獲得投資者追捧，並不令人感到意外，該公司經歷了上月中的低潮後，近期已明顯重拾升勢，今早股價更力迫430元水平。無疑不少市場人士已指出，騰訊估值已處於一個較高水平，可是該公司在目前港股市場上，最佳科技股之選。所以騰訊會否在短期內重上歷史高位？答案是會。在觸及歷史高位後，會否再度向上突破？機會甚大。那麼騰訊的目標價或見頂價在哪一個水平？不知道。應該在現階段追入嗎？不建議。希望以上數個自問自答的問題，可以予投資者參考﹑參考。

內銀股今早表現不俗，其中建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股升幅逾1.6%，為三大中資銀行中表現最佳。不過作為中型內銀之一的郵儲銀行(01658-HK)表現更加突出，半日升幅達2.4%，而小型內銀表現更可人。投資者是否要換馬形中小型內銀股？這便要視乎投資者希望作短線或是中長線操作。論質素，大型內銀肯定是作中長期投資之選；不否認個別中小型內銀可以作短線投資，但是哪一家才適合，則難以給予意見。

今日較予人驚喜為能源股，不論是油股或是油服股今早均有極理想表現，其中中海油服(601808-CN)(02883-HK)H股升幅更高達7%，太驚人了。投資者是否要先行獲利？論自行決定，但是高追就肯定不建議。

2018年1月4日中午12時36分

文﹕張偉倫

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