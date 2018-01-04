浙江滬杭甬(00576-HK)2017年度與浙江信息共訂立四項交易

浙江滬杭甬(00576-HK)公布，提述公司日期為2017年12月22日的公告，内容有關與浙江智慧(公司控股股東的非全資附屬公司)訂立技術合作及服務協議，據此，公司及其若幹附屬公司同意向浙江智慧購買公路運營監控及公衆出行信息服務。

于緊接與浙江智慧訂立技術合作及服務協議前12個月期間内，公司及其若幹附屬公司與浙江信息訂立該等浙江信息交易，據此，公司及其若幹附屬公司同意與浙江信息就以下項目訂立多項協議：(1)數據中心基礎設施平台開發項目，代價人民币898.5萬元；(2)高速公路設備管理系統，代價人民币35.36萬元；(3)監控系統改善第二期項目，代價人民币28萬元；及(4)電子道路收費建設項目，代價人民币1995.57萬元。

公告稱，作為公司控股股東交通集團的全資附屬公司，浙江信息能夠全面了解公司的業務和運營需要，并能維系有效溝通以向公司提供更優質的服務。浙江信息及其附屬公司亦擁有相關的資質和專長。該等浙江信息交易乃在公司日常業務過程中進行，而公司向浙江信息支付的代價并不高于平均市價，亦不遜于獨立第三方就同類服務向集團提出的價格。

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