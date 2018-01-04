寬宏藝術2017營收上看8.5億創高 定調2018為「音樂劇」元年

文創股寬宏藝術 (6596) 今天掛牌上櫃，董事長林建寰指出，今年為寬宏藝術「音樂劇」元年，預計將推出多場音樂劇，包括「貓」、「艾薇塔」等，預計上半年就有高達 15 場表演，對今年業績「非常樂觀」，有機會再創新高。

法人估，寬宏藝術 2017 年營收上看 8.5 億元，每股盈餘 4 元，2018 年第一季業績可望優於上季。林建寰表示，2003 年第一次引進「貓」音樂劇，是寬宏走入國際化，2013 年辦理江蕙演出受到爭議，這是全世界沒有一家公司因售票遭到民眾質疑，但公司一路走來是成長，把困難克服，寬宏藝術未來會引進更多活動，不會一直不變也不會讓大家失望。



觀察 2017 年第四季演出節目周興哲、詹雅雯、范瑋琪、鄭中基、舞王等演出賣座幾近爆滿、幾檔展覽活動平日即湧現人潮，法人估，第四季單季營收約 5000-6000 萬元，整體 2017 年合併營收上看 8.5 億元，較 2016 年 7.35 億元成長 15.6%，EPS 可達 4 元以上。



林建寰指出，目前來看，今年展覽至少有 20 場，第一季就有高達 15 場，包括大型國際級音樂劇包括「貓」、「艾薇塔」等，全力強攻農曆年商機，其中「貓」音樂劇已售票逾 60%，而「艾薇塔」也於今天中午開始售票。再加上目前已確定的詹雅雯、伍佰、A-Lin、民歌 43 高峰會等，看好今年營運展望。



展覽與演出通常需要一定的人口支撐，因此國內展演的主要市場皆集中在都會區，但國內都會區適用於大型演出與展覽的場地較為缺乏，造成場地供給來源不足。林建寰表示，從現在至 2022 年間，陸續會有臺中大都會歌劇院、臺北市表演藝術中心、高雄市海洋文化流行音樂中心、北部流行音樂中心、新北市表演藝術中心等場館準備招標、興建，甚至完工營運，寬宏藝術在未來除了可利用這些場館舉辦活動外，更能協助各級政府活化各地使用率低的場館，將各類型不同規模的藝文展演帶到全台每一個角落。



此外，寬宏藝術掌握多樣節目來源，未來亦可成為各演出場地 BOT 案或 OT 案之營運分包商，提供節目內容以創造管理效益。



面對各種展演主辦方的激烈競爭，寬宏藝術除了擁有從規劃到售票、執行一條龍的藝文展演經紀平台優勢外，未來也將開發自有版權、經營家庭會員、成立創作平台、投資海外版權、開啟併購策略等，並多元化經營子公司，包括加強硬體技術輸出及增加場館硬體營運。



此外，寬宏藝術也計畫開發更多節目內容，提高自製比例，與國內外頂尖的文創單位，共同打造華語樂壇中的盛事，並掌握原創內容，開啟海內外版權銷售契機。



另一方面，國內售票平台眾多，寬宏藝術也將結合各家票券平台聯合交叉銷售，除了增加自有節目的露出機會外，還能利用現有平台發展藝文電商及藝文旅遊成為藝術平台。







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