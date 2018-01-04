今年才開工三天 英國頂級CEO就已賺到普通員工一年的薪水 

英國富時 100 指數企業的執行長 (CEO) 薪資有多高？據最新調查顯示，和一般全職員工的薪資比例為 120：1，換言之，今年開年的頭 3 天，高薪執行長們就已賺到普通員工一年的薪水 28758 英鎊（約 38855 美元）。

英國 CEO 年薪最高是他

英國企業 CEO 向來領取高薪，在投資人、政府和社會的壓力下，2017 年富時 100 指數的執行長平均薪酬下跌 17%，年薪來到 450 萬英鎊，而其中薪酬最高的則是 WPP 廣告公司的 Martin Sorrell，年薪高達 4820 萬英鎊。

即使薪酬下降，這些 CEO 和普通全職員工平均薪酬的比例仍然達 120：1。

工作 32 小時相當員工賺 1 年

英國特許人事與發展協會 (CIPD) 高薪中心主任 Stefan Stern 表示，數據顯示，2017 年 CEO 薪酬高漲的情形已有改善，工作 32 小時的薪酬相當於一般員工全年所得，而前一年度更是只需工作 28 小時。

Stern 強調，這個數據顯示企業高層和普通員工之間仍然存在嚴重且不合理的差距。

過去富時 100 指數企業年報中，只有 7% 的企業揭露執行長與普通員工薪酬的差距，但 2017 年在政府的強制規定下必須公開揭露。

過去幾年中，投資人對一些在倫敦上市的公司如：Sky Plc 和 Pearson Plc 高層的高薪曾投下反對票，而部分公司則調整薪酬方案，以避免抗議投票。

英國首相梅伊（Theresa May）曾表示，處理英國社會不公正現象是其執政的目標，但兩年來，仍未提出任何限制企業高層薪酬的立法。

美國 CEO 薪酬更高

英國 CEO 與員工的薪酬比例為 120：1，差距雖大，但顯然遠比不上美國企業 CEO 的薪酬差距。根據 AFL-CIO 聯盟的數據顯示，標準普爾 500 企業 CEO 的平均薪酬是 1310 萬美元，與員工菥酬比例的差距更是拉大到 347：1，幾乎是 CEO 工作一天，抵得上員工工作一年。