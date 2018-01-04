【大華銀投信】氣勢如虹 三大指數再寫新高

◆ 國際股市

新的一年裡全球股市氣勢如虹，週三全球股市普遍收漲，美股三大指數皆創下歷史新高，標普 500 也首次突破 2700 點的代表性關卡，道瓊距離 25000 點也僅僅一步之遙 (差 0.31%)。盤中美國聯準會公布 12 月會議紀要，承認美國稅改將帶來今後幾年美國的經濟增長，未來將關注通膨來引導加息步伐，紀要公布後美元反彈，金價走低；美國 12 月官方製造業 PMI 則來到 59.7，創 2017 年次高。

標普能源指數上漲 1.53% 領漲標普 11 大行業，因西德州油價上漲 2.09% 再創兩年半來新高，因 OPEC 第三大產油國伊朗國內的反政府衝突尚未平息，引起原油供給的擔憂；標普科技板塊漲 1.09% 居次，由半導體板塊上漲 1.16% 所帶動。

◆ 每日一表

週二美股半導體板塊大舉反攻，週三延續漲勢，兩個交易日費半指數累計上漲 4.53%，因週二全球半導體協會 (SIA) 公布了 2017 年 11 月全球晶片銷售額年增率 21.5% 至 377 億美元，其中美洲 (主要指美國) 銷售額成長最快，年增幅高達 40.2% 至 87.7 億美元，中國銷售年增幅 18.5% 至 119 億美元，年銷售額可望首次突破 4000 億美元，所有類型的晶片銷售額皆有所成長，但以記憶體銷售成長幅度最大。而 12 月 6 日該協會公布的 10 月全球晶片銷售額則是年增 21.9%，月增 3.2% 至 371 億美元，同樣刷新歷史新高，雖然 11 月 27 日摩根士坦利一度唱衰半導體行業，認為行業即將觸頂，引來當時一波科技股跌幅，但至少在 2017Q4 三個月中的二個月裡，半導體銷售額都繳出亮眼成績單，對於即將來臨的 2017Q4 企業財報季，半導體行情並不看淡。

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