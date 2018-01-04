石墨電極價格再度大漲 逼近曆史最高點

據百川資訊，石墨電極價格昨日再漲4548元/噸，漲幅5.22%，較上周已漲兩成;企業出貨較好，基本無庫存，資源緊張。元旦前後國内石墨電極主流成交價格再次上漲，目前超高功率石墨電極直徑300-700mm主流出廠含稅價格11+萬-18萬+元/噸，高功率石墨電極直徑300-500mm主流出廠含稅價格8.5萬+-10+萬元/噸，普通功率石墨電極直徑300-500mm主流出廠含稅價格7+萬-9+萬元/噸。受需求量大以及石墨電極企業現貨庫存短缺的影響，目前直徑400mm、450mm、500mm的石墨電極價格漲幅相對較大，較去年12月下旬上漲2-3萬噸/噸。

石墨電極企業反映，随着供暖季期間“2+26”城市石墨電極企業的限産以及焙燒、石墨化工序的停産和去年12中下旬石墨電極價格的反彈上漲，産量縮減的同時，下遊需求企業的集中采購也是造成近期價格上漲的主因。機構預計，春節後至3月上旬，随着鋼廠庫存補貨以及北方地區供暖季結束前鋼廠的提前備貨，將再次造成需求的集中采購，屆時随着石墨電極現貨庫存量的供應不足，石墨電極市場價格有望再迎來一波調漲。

上市公司中，方大炭素(600516-CN)目前是國内最大的石墨電極生産企業;中國寶安(000009-CN)子公司貝特瑞主營石墨相關制品及負極材料的精深加工;南洋科技(002389-CN)布局石墨烯，戰略發展路徑清晰。錦富技術(300128-CN)擁有石墨烯制備技術;中泰化學(002092-CN)子公司廈門凱納是國内首批從事石墨烯、石墨烯微片生産研發的新興專業化高科技企業。

來源：金融界網站

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