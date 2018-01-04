美股盤中─科技股上漲 推升主要指數創新高點

鉅亨網編譯郭照青 2018年1月4號0點34分

美國股市週三上漲至新高點，晶片股上漲推高了科技股，帶動了大盤走高。

分析師說，2017 年的趨勢於 2018 年持續。去年底，半導體股有部份獲利了結賣壓，現在大量資金重新回到該類股。

台北時間 00:28

道瓊工業平均指數上漲 56.90 點或 0.24% 至 24880.91。

Nasdaq 指數上漲 48.43 點或 0.69% 至 7055.33。

S&P 500 指數上漲 11.87 點或 0.44% 至 2707.68。

去年，半導體 ETF 大漲 36.5%，輕易勝過大盤，S&P 500 漲幅為 19.4%。

分析師說，上升趨勢仍具有中期與長期動能的支撑。然而，因投資人目前過度看漲，本月稍後，股市可能回檔。

投資人未在意川普總統所發有關北韓金正恩的推文。川普於週二在推文中寫道，他的核子按鈕較北韓領袖所控制的按鈕更大且更具有威力。

經濟消息方面，供應管理協會 (ISM) 公布 12 月製造業指數為 59.7，美國 11 月營建支出上升 0.8%。

台北時間凌晨 03:00 聯準會 (Fed) 將公布 12 月會議記錄。

