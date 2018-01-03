天能動力執行董事陳敏如回應舉牌超威: 看好行業 看好天能 看好超威

香港, 2018 年 1 月 3 日 - (亞太商訊) - 12 月 28 日晚間，中國最大的電動車動力電池供應商之一天能動力國際有限公司 (「天能動力」(股份編號：819.HK) 累計購入 5668 萬股超威動力控股有限公司（「超威動力」）(股份編號：951.HK)之股份，約占超威動力已發行股本 5.12%。資本市場對此次增持行為持積極態度，有關公告發佈翌日，天能動力和超威動力股價分別大漲 16.5% 和 13.8%。



對於此次股份購入，天能動力執行董事陳敏如表示：「超威動力是一家優秀的企業。資本市場對天能動力和超威動力的估值偏低。我們認為，目前超威動力極具投資價值，故進行了投資，這是正常的市場行為。天能動力也曾於 2016 年回購了 1722 萬股份。我們堅定看好新能源行業的發展前景，這次增持有利於維護行業的良好發展環境，有利於提振市場信心，也有利於地方經濟發展。」



據悉，自 2015 年以來，天能動力和超威動力兩家行業領軍企業進行了協同優化及抱團發展，得到了地方黨委政府和業界的廣泛支持。三年來，兩大集團的稅收、利潤和市值均得到了大幅度增長。



天能動力副總裁王志坤認為，資本市場非常看好天能和超威的協同發展，是次天能動力投資超威動力，將對做大做強新能源行業板塊、追求高品質發展極為有益。

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