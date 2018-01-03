2017年中國於全球GDP佔比 跟美國差距收窄至不足一成!

2017年中國於全球經濟佔比料提升至15.05%，而美國則相應降至24.4%，兩者差距收窄至不足一成，只有9.35個百分點。

據Knoema網站資料顯示，全球最大經濟體美國，2017年GDP增長料為2.2%至19.362萬億美元，相當於增長0.42萬億美元；美國佔全球GDP份額 79.3萬億美元的24.4%，較2016年的24.67%微跌了0.27個百分點。

中國作為全球第二大經濟體，2017年GDP增速料為6.8%，至11.938萬億美元，相當於增加0.76萬億美元；中國佔全球GDP份額的15.05%，較2016年的14.87%輕微上升了0.18個百分點。

中國於2017年仍然是全球經濟增長火車頭。佔全球經濟規模逾80%的20國集團成員中，中國的經濟增速仍然領先，2017年料達6.8%，其次是印度的6.7%，其他新興市場印尼增速亦有5.2%，土耳其增速5.1%。代表發達國家的七國集團(G7)，以加拿大的3%增速最凌厲，美國為2.2%，德國2.1%，脫歐的英國1.7%，日本1.5%。

二十國集團2017年GDP增速預測

國家 增速(%) 國家 增速 (%) 國家 增速 (%) 國家 增速 (%) 中國 6.8% 南韓 3.0 墨西哥 2.1 意大利 1.5 印度 6.7% 阿根廷 2.5 俄羅斯 1.8 巴西 0.7 印尼 5.2% 美國 2.2 英國 1.7 南非 0.7 土耳其 5.1% 澳洲 2.2 法國 1.6 沙特 0.1 加拿大 3.0% 德國 2.1 日本 1.5 歐盟 /

中國對2017年全球經濟增長貢獻保持首位。按2017年全球國內生產總值增加3.8萬億美元計算，中國對全球經濟增長拉動貢獻了20%；而美國則拉動了11.05%。

同樣，2017年新興國家於全球經濟規模佔比亦有所提升。而20國集團中的10個主要新興市場，2017年佔比料為28.45%，較2016年的27.69%輕微上升了0.76個百分點。代表發達國家的七國集團(G7)，2017年於全球GDP佔比料為46.15%，較2016年的47.04%輕微下跌了0.89個百分點。

新興經濟體繼續穩步向前。

文: 周燕芬

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