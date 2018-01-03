【MORNINGSTAR】晨星全球股債市展望 2017年12月

(本文由晨星澳洲研究部提供)

◆全球投資市場展望

全球經濟持續改善，期待已久的美國減稅方案更進一步提振投資人信心。經濟基本面亦可望支撐增長性資產類別於接下來數月的表現前景。即便前景樂觀，然資產價值水平仍屬昂貴，而投資人似乎系統性地忽略實際的風險水平，惟我們認為 2018 年將難以再次出現如 2017 年一般的強勁投資報酬。

◆全球債券市場展望

已開發國家利率正常化將採取循序漸進的方式，且目前看來，利率將在 2018 年走升，債券投資人也將因此產生疑慮。聯準會近期的會議中，與會官員陸續藉由點陣圖反映他們對接下來數年間的利率水平之預期。平均而言，聯準會官員認為明年將以每次升息一碼，共升息三次的方式進行。然而，若參考芝加哥期貨交易所 FedWatch 工具的計算結果，升息三次的機率僅約有 7%，而升息一次的機率反而較高。不論如何，聯準會透過上調短天期利率、減少購債舉措的方式，企圖從現行相當寬鬆的貨幣政策環境中逐漸轉變。

其他一些主要央行也漸漸從之前極為寬鬆的環境中改變，英國央行即為一例。然而，歐洲央行目前僅逐月減少購債規模，而非如同聯準會已啟動縮減資產負債表的舉措。在 12 月 14 日的利率會議中，歐洲央行明確表示，歐元區距離能啟動縮減資產負債表的環境尚遠。而日本央行似乎將無限期的保持在低利環境。

不過，整體上，在全球經濟復甦力道增強的環境中，貨幣寬鬆、資金充沛的環境將逐漸改變。而歐元區經濟復甦亦顯示，歐洲央行可望加快利率正常化腳步。另方面，據華爾街日報調查顯示，受訪者預期美國 10 年期公債殖利率將於 2018 年年底升至 2.9%，並於 2019 年年底升至 3.25%。僅管利率預期上升的幅度並非顯著，然升息舉措仍將干擾固定收益表現。

然而，仍有其他因素會影響固定收益資產表現。首先，始終讓經濟學家與政策官員百思不得其解的低通膨；又以美國經濟保持穩健成長，失業率僅 4.1% 的經濟成長環境為最。若通膨持續處於低水平，甚至下行，美國公債殖利率上揚的壓力則會降低。不過，值得慶幸的是，目前債券價格水平足以因應美國或者全球經濟無預警回檔的衝擊；而目前美國經濟週期已相當趨近於成熟。而在經濟循環週期末端，任何意外都可能發生，故債券可能再次受到避險資金的青睞。

另方面，不如預期的經濟成長回落，將不利近年受到追捧的非投資等級債與新興市場債表現。受到全球景氣復甦的帶動，促使愛爾蘭、葡萄牙與新興市場國家經濟出現較佳的表現；然任何突如其來的經濟成長放緩，將促使投資人重新評估前述債種的投資價值。

◆全球股市展望

全球經濟基本面有利全球股市表現。美國經濟持續擴張，而稅改法案也終於通過，且全球經濟成長力道逐漸增強。美國就業數據持續符合甚至優於預期，而失業率則降至 4.1%，加上國會已通過稅改法案，皆反映美國經濟前景樂觀。且聯準會循序漸進的利率正常化步伐，目前尚未引起投資人恐慌 (利率政策失誤，一直為基金經理人常提及能觸發股市回檔的潛在風險)。

企業獲利表現也反映了景氣轉好的現象。據 FactSet 的資料顯示，標普 500 指數成分股的企業獲利於今年將成長 9.5%；除了能源業者獲利改善、消費支出相關的企業獲利未如預期之外，物料、科技業者的獲利多出現顯著成長。且 FactSet 對經紀商所做的調查顯示，受訪者多預期 2018 年的企業獲利將優於今年，並預期標普 500 指數成分股的獲利將於明年進一步成長 11.1%，且獲利增長的產業將更為廣泛。物料與科技業者預計將保持不錯的獲利表現，金融與民間消費相關的業者預期也將有顯著較佳的結果。

除了美國之外，其他經濟體也同樣保持穩健復甦。若參考摩根全球製造業與服務業指數 (The J.P. Morgan Global Manufacturing and Services Index)，全球經濟成長於近 2 年半保持於高水平，且鑒於新增業務量也來到 2014 年 9 月的高點，而累積待完成的工作量亦來到近 4 年的高點，全球經濟前景也保持樂觀。再以 IHS Markit 全球產業 PMI(IHS Markit Global Sector PMI) 來看，該指數顯示科技業為成長最為快速的產業，而其他的廣義產業亦於 11 月出現成長，科技業更是領先群雄；而其他 23 個子產業同樣出現擴張，且皆是以目前全球經濟成長動能為基礎。經濟學人雜誌的調查也顯示，幾乎全球所有重要的經濟體，將於明年持續成長，且二大新興市場經濟體中國、印度將分別出現達 6.5%、7.4% 的強勁成長，並預期僅有委內瑞拉將無法受益於明年全球經濟成長的環境。

直到目前為止，儘管市場不斷釋出資產價值昂貴的警訊，然投資人依舊輕忽市場風險水平。以現階段全球整體復甦為投資依據的投資人，已滿載而歸；而目前經濟展望也反映，此次的景氣擴張還得以持續。即便如此，仍值得再次釋出警訊。美銀美林基金經理人報告顯示，即使大型基金經理人認為全球經濟保持復甦，然皆認為股票昂貴，其中又以美股為最。而波士頓顧問對集團股票基金經理人做的調查報告則顯示，近半的受訪者 (46%)，對股票接下來一年的前景持悲觀態度，且比例顯著高於 2015 年(19%)、2016 年(32%) 的調查結果。整體而言，有高達 68% 的受訪者認為股市已被高估。

此外，風險持續被低估。以美國股市為例，今年年初即發生的北韓核武威脅，一度觸發美股的緊張情緒。然若參考 VIX 指數，與歷史表現相比較，投資市場此次似乎並未對北韓威脅過度緊張。VIX 指數已回至歷史低點，反映投資人對北韓金正恩的憂心，未高於其他事件。

年初迄今，樂觀的投資人已收穫豐富，以至於投資人希望明年表現能與今年相近。不過，投資人要了解在美國現階段的景氣週期中，美股已屬昂貴，之前支撐經濟的寬鬆貨幣政策已逐漸改變，且在高價值水平的環境中，地緣政治風險與其他風險將對各資產表現產生影響。

如非特別強調，以上所提數據皆截至 2017 年 12 月 15 日止。

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