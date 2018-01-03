東英思投正式上線，亞洲首個免費交易分析及人才搜索平台

香港 2018 年 1 月 3 日電 / 美通社 / -- 香港東英金融集團旗下成員，東英投資管理有限公司（香港）（下稱「東英資管」）欣然宣佈旗下東英思投網站 www.opfs.com.hk 正式上線。作為美國 FundSeeder 的大中華區版本，東英思投為交易者提供免費的專業機構級數據分析工具，致力幫助交易者理解、跟踪和改進其投資組合的管理能力。東英思投還使用專屬演算對交易者的投資組合進行評分和排名。通過東英思投的投資者夥伴網絡，交易者更容易獲得機構投資者的認可。

「我們一直致力於發掘偉大的交易奇才新星，並將他們與行業資源對接，」東英資管首席執行官范文啟表示。「借助東英思投，我們現在可以發現更多未被發掘的人才，而不局限於他們的資歷，背景還是資金資源。」

東英思投於香港的平台目前與盈透證券的交易賬戶對接。2018 年，東英思投將在香港對接更多國際經紀商。

「根據我們的經驗，交易人才可以來自任何背景。有些歷史上最偉大的基金經理就來自非金融相關的背景。而東英思投的首要目標是幫助交易者充分理解他們的投資決定。東英思投的評分獎勵機制、過程、一致性和精確性，都是為了幫助交易者獲得強勁的風險調整後回報。東英思投開放給任何人，所有人都可以免費通過東英思投來改善他們的交易。」范先生補充說。

東英思投將定期更新網站，歡迎各位瀏覽並註冊我們的網站 opfs.com.hk，第一時間獲取東英思投強大的功能及資訊。東英思投和任何新產品一樣，總會有需要改進的地方，我們非常看重您的體驗，您的反饋將幫助我們更大地進步！

關於東英思投

更加明智地交易

「思投」 – 獲取 alpha 始於您的專業知識。我們可以分析和跟踪您的收益曲線，回撤，浮動指標，波幅，回報 / 風險指標，基準比較等等！通過東英思投，您可了解您成功跑贏大市的原因及方法。我們採用了專業機構投資人常用的交易員分析評估工具，您可以藉此追蹤分析您的業績指標，進一步提升您的交易策略，全面打造您的投資組合。東英思投一直在升級和更新我們的分析工具，因此您將持續獲得新的分析工具以提升業績！

「思投」 – 獲取 alpha 始於您的專業知識。我們可以分析和跟踪您的收益曲線，回撤，浮動指標，波幅，回報 / 風險指標，基準比較等等！通過東英思投，您可了解您成功跑贏大市的原因及方法。我們採用了專業機構投資人常用的交易員分析評估工具，您可以藉此追蹤分析您的業績指標，進一步提升您的交易策略，全面打造您的投資組合。東英思投一直在升級和更新我們的分析工具，因此您將持續獲得新的分析工具以提升業績！ 建立經核實的業績記錄

東英思投幫助您建立一個即時的、經核實的每日業績記錄。使用東英思投的分析評估工具和圖形監控工具以提升您的風險管理及業績一致性。隨著您業績的改善並且當您進入排行榜時，您會看到您的東英思投得分和您的排名一起攀升！

東英思投幫助您建立一個即時的、經核實的每日業績記錄。使用東英思投的分析評估工具和圖形監控工具以提升您的風險管理及業績一致性。隨著您業績的改善並且當您進入排行榜時，您會看到您的東英思投得分和您的排名一起攀升！ 與全球交易員一較高下

東英思投分數是一個專有的多輸入指標，可以幫助您評估您的交易情況，而不僅僅是個人頭寸，而是以一個投資組合整體來看。東英思投分數充分分析您的業績回報質量，包括風險調整，回報風險調整的質量，跌幅，一致性，往績記錄的時間長度 - 而不僅僅是絕對回報。進入排行榜，與最好的競爭，並獲得認同。

東英思投分數是一個專有的多輸入指標，可以幫助您評估您的交易情況，而不僅僅是個人頭寸，而是以一個投資組合整體來看。東英思投分數充分分析您的業績回報質量，包括風險調整，回報風險調整的質量，跌幅，一致性，往績記錄的時間長度 - 而不僅僅是絕對回報。進入排行榜，與最好的競爭，並獲得認同。 吸引投資人的關注

當您的業績記錄提升時，您的東英思投分數也會相應上升。東英思投將會幫助您對接希望尋找交易奇才的投資人！通過東英思投，您將從個人交易者蛻變成為專業交易者。如您已經擁有出色的往績記錄，立即上載您的交易歷史至東英思投並開始排名，而我們的合作夥伴更將進一步協助您建立基金，面向專業投資人。如果您已經是您所在地區的持牌交易員，東英思投將幫助您被機構投資人所挖掘。

* 完 *

關於東英投資管理有限公司 (東英資管)

東英資管為業內領先的資產管理公司，於 2004 在香港註冊成立。東英資管持有香港證券及期貨事務監察委員會 (證監會) 的第 4 類 (就證券提供意見) 以及第 9 類 (提供資產管理) 牌照，從事《證券及期貨條例》規定 (Cap.571)(「香港 SFO」) 下的受規管業務活動。東英資管同時為香港東英金融集團成員，以及香港聯合交易所上市公司 - 東英金融投資有限公司 (股票代碼 1140.hk) 之附屬公司。東英资管以合作夥伴的身份協助新銳基金經理，建立為機構和專業投資者開發的創新性的投資策略。東英資管的對沖基金平台，正吸引著來自全球的基金經理和投資者，攜手業內頂級合作夥伴們共創閃耀未來。

關於 Fundseeder Holdings LLC

Fundseeder 為交易行業提供了一個數據表現分析的平台，旨在將資本配置和投資組合管理的過程民主化和全球化。該公司的軟件可以讓交易員驗證他們的過往業績記錄，通過業績分析和風險管理工具優化交易，給新興基金經理提供架構支持，尋找潛在的交易就業機會以及在恰當的監管和架構下與不同地區的投資人建立聯繫。Fundseeder 想要瓦解華爾街的傳統模式，令全球的普通投資者能夠展現他們的能力。該公司的願景是幫助交易員成長，並向這些有突出交易能力的個人開放資本市場的機會。

今年初夏，行業領先金融科技公司 FIS Global 也宣佈投資 Fundseeder。2017 年 2 月，Fundseeder 以其開發的軟件斬獲由 CTA Intelligence Magazine 於紐約舉辦的「最佳科技公司獎」提名。

如欲瞭解更多資訊，請聯絡

東英資管：

電 話: (852) 2916 9213

傳 真: (852) 2916 9223

電 郵: info@opim.com.hk

網 站: www.opim.com.hk

免責聲明

本文件由東英投資管理有限公司 (「東英投資管理」) 編制。本文件及東英投資管理網站 (www.opim.com.hk) 並未經香港證劵及期貨交易監察委員會審閱。本文件僅提供信息以供參考，並不構成任何證券、期貨、期權或其他金融工具的要約、要約的徵求或投資建議的推薦。投資涉及風險。過往表現及對經濟、證券市場或市場經濟走勢的預測、推斷或預測，並不代表東英投資管理、東英投資管理其下管理的基金，或任何其他未來在希瑞 SPC 基金平台下推出的基金將來或有可能達致的表現。 雖然我們相信本文件的資料在刊發時是可靠的，但東英投資管理亦不能就其準確性或完整性作出保証，並且不會為任何事實 或意見的誤差負責，或為任何人因依賴此等資料而招致的損失承擔責任。本文件所載的任何意見或估算資料可能會作出變更，並不會事前通告。