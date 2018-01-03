正榮地產專注中高端客戶 開發能力有目共睹

香港, 2018 年 1 月 3 日 - (亞太商訊) - 據香港明報報導，知名地產開發商正榮地產集團有限公司 (6158) 於今日進入招股第四日，市場反響不俗，據市場消息透露，正榮地產國際配售已獲足額認購。



地產開發經驗豐富 能力有目共睹



憑藉其逾 18 年的房地產開發經驗，正榮地產取得有目共睹的佳績，已成功開發多個以客戶為中心的優質物業項目，在設計元素及地理位置方面均呈現多元化，各自具有本身獨特市場特點。截止至 2017 年 10 月 31 日，公司已設法橫跨中國四個核心業務區域的 17 個城市。



除住宅物業開發之外，正榮地產亦通過推出高端寫字樓，如上海的虹橋正榮中心，及超大型及大型綜合用途物業，如福建省莆田的莆田正榮 ‧ 財富中心，向商業及綜合用途物業市場擴張。



公司的產品開發能力受到廣泛認可與嘉許，曾獲得二零一五年博鰲房地產論壇組委會頒發的「2015 中國最具創新力地產企業大獎」。此外，還有多個發展項目因設計而獲獎，如上海虹橋 ‧ 正榮府獲得「2015 亞洲十大精工名宅」與「2016-2017 中國百城建築新地標」以及莆田正榮 ‧ 財富中心獲得「亞洲地產領袖大獎－十大最佳城市綜合體」稱號。



專注中高端客戶 產品組合多元化

正榮地產採用以客戶為導向的產品設計理念，因而極其注重細節，從而使物業產品的設計將基於客戶的生活方式及習慣，可為其帶來更大便利。當正榮地產拓展至不同城市時，亦會盡量在產品設計內捕捉不同的地區特色，並根據有關市場趨勢及發展的客戶反饋及研究不斷創新產品設計。



此外，正榮地產為其商業及綜合用途物業的管理制訂「客戶訂製模式」，這一模式的重點在於開始施工前取得租賃前承諾。憑此，莆田正榮 ‧ 財富中心及福州正榮 ‧ 財富中心內的購物商場分別在 2015 年 12 月及 2016 年 12 月投入運營時取得了出租率超過 90% 的成績。



公司認為，這一模式有助於吸引知名租戶，因其可讓租戶在開發項目施工期間能盡量定制最適合本身需要的租賃空間，因而亦有助提升公司投資物業的價值。



項目 / 獲得獎項

上海虹橋 ‧ 正榮府：「2015 亞洲十大精工名宅」

上海虹橋 ‧ 正榮府：「2016-2017 中國百城建築新地標」

莆田正榮 ‧ 財富中心：「亞洲地產領袖大獎－十大最佳城市綜合體」





Copyright 2018 ACN Newswire. All rights reserved.