新聞

[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/01/02  106/12/29 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              34.11000   32.34000   1.77000    5.47310
復華恒生單日正向二倍基金                                         37.06000   35.73000   1.33000    3.72236
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      38.18000   36.90000   1.28000    3.46883
元大滬深300單日正向2倍基金                                       19.64000   19.01000   0.63000    3.31405
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 51.79000   50.18000   1.61000    3.20845
富邦香港H股基金                                                  21.51000   20.96000   0.55000    2.62405
統一大中華中小基金                                               14.77000   14.53000   0.24000    1.65175
復華恒生基金                                                     21.74000   21.41000   0.33000    1.54134
元大上證50基金                                                   33.19000   32.69000   0.50000    1.52952
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.64000   12.46000   0.18000    1.44462
統一大龍騰中國基金                                               11.30000   11.14000   0.16000    1.43627
國泰富時中國A50基金                                              21.57000   21.27000   0.30000    1.41044
保德信中小型股基金                                               45.36000   44.73000   0.63000    1.40845
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.41000   14.21000   0.20000    1.40746
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 33.23000   32.77000   0.46000    1.40372
元大標智滬深300基金                                              19.52000   19.25000   0.27000    1.40260
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.69690   12.52410   0.17280    1.37974
元大台灣50單日正向2倍基金                                        35.53000   35.05000   0.48000    1.36947
凱基開創基金                                                     26.02000   25.67000   0.35000    1.36346
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.76830   10.62590   0.14240    1.34012
保德信店頭市場基金                                               35.12000   34.69000   0.43000    1.23955
復華滬深300 A股基金                                              25.02000   24.72000   0.30000    1.21359
統一龍馬基金                                                     68.83000   68.01000   0.82000    1.20571
保德信中國中小基金-美元                                          11.78000   11.64000   0.14000    1.20275
保德信中國中小基金-新臺幣                                        11.01000   10.88000   0.13000    1.19485
野村鴻運基金                                                     21.48000   21.23000   0.25000    1.17758
元大印度指數基金                                                 10.30300   10.18500   0.11800    1.15857
永豐領航科技基金                                                 36.02000   35.61000   0.41000    1.15136
國泰中港台基金台幣級別                                           17.86000   17.66000   0.20000    1.13250
國泰中港台基金美元級別                                            0.60060    0.59390   0.00670    1.12814
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞