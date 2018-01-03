[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/01/02 106/12/29 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 34.11000 32.34000 1.77000 5.47310 復華恒生單日正向二倍基金 37.06000 35.73000 1.33000 3.72236 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 38.18000 36.90000 1.28000 3.46883 元大滬深300單日正向2倍基金 19.64000 19.01000 0.63000 3.31405 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 51.79000 50.18000 1.61000 3.20845 富邦香港H股基金 21.51000 20.96000 0.55000 2.62405 統一大中華中小基金 14.77000 14.53000 0.24000 1.65175 復華恒生基金 21.74000 21.41000 0.33000 1.54134 元大上證50基金 33.19000 32.69000 0.50000 1.52952 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.64000 12.46000 0.18000 1.44462 統一大龍騰中國基金 11.30000 11.14000 0.16000 1.43627 國泰富時中國A50基金 21.57000 21.27000 0.30000 1.41044 保德信中小型股基金 45.36000 44.73000 0.63000 1.40845 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.41000 14.21000 0.20000 1.40746 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.23000 32.77000 0.46000 1.40372 元大標智滬深300基金 19.52000 19.25000 0.27000 1.40260 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.69690 12.52410 0.17280 1.37974 元大台灣50單日正向2倍基金 35.53000 35.05000 0.48000 1.36947 凱基開創基金 26.02000 25.67000 0.35000 1.36346 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.76830 10.62590 0.14240 1.34012 保德信店頭市場基金 35.12000 34.69000 0.43000 1.23955 復華滬深300 A股基金 25.02000 24.72000 0.30000 1.21359 統一龍馬基金 68.83000 68.01000 0.82000 1.20571 保德信中國中小基金-美元 11.78000 11.64000 0.14000 1.20275 保德信中國中小基金-新臺幣 11.01000 10.88000 0.13000 1.19485 野村鴻運基金 21.48000 21.23000 0.25000 1.17758 元大印度指數基金 10.30300 10.18500 0.11800 1.15857 永豐領航科技基金 36.02000 35.61000 0.41000 1.15136 國泰中港台基金台幣級別 17.86000 17.66000 0.20000 1.13250 國泰中港台基金美元級別 0.60060 0.59390 0.00670 1.12814 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------