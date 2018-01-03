中國農業生態(08166-HK)終止收購生物技術 不會增加法定股本

中國農業生態(08166-HK)就2017年5月29日公布的交易，由於買賣協議項下之若干先決條件並未於最後截止日期獲達成或獲豁免，買賣協議已根據其條款於2017年12月31日失效，並不再具有任何效力，而訂約方均不會對彼此有任何責任。同時，鑑於上述買賣協議失效，配售協議項下的先決條件尚未獲履行，故增加法定股本將不會進行。因此，於2018年1月2日，公司與配售代理互相同意立即終止配售協議，而配售協議項下各訂約方之所有權利、義務及責任已告終止。不過，公布中提到，鑑於集團的資金需求，董事已接觸若干金融機構，並可於不遠的將來進行集資。

中國農業生態去年5月29日公布，旗下Champion Front Limited擬以1.2億元向宇福有限公司(賣方)購買順欣控股有限公司(目標公司)全部已發行股本，並透過發行代價可換股債券予以清償。

可換股債券換股價為0.06元，倘獲悉數兌換，公司將發行20億股新股份，佔公司擴大後股本約24.79%。完成後，目標集團內部的各家公司(即目標公司、北科控股(香港)有限公司、深圳前海北科鼎新及深圳北科鼎新)將成為公司的全資附屬公司。深圳前海北科鼎新的業務範籌為生物技術研究、技術諮詢、技術轉讓等。

同日，配售代理與公司訂立配售協議，促使認購人認購本金總額3.6億元的配售可換股債券。配售事項的完成須待收購事項完成後方可作實。假設按初步換股價0.06元獲悉數兌換，則公司將根據特別授權配發及發行60億股新股份，佔公司擴大的已發行股本約42.65%。為促成換股股份獲配發及發行，董事會建議透過增加額外158.7億股未發行股份(其與所有股份享有同等地位)將公司股份之法定股本由1.83億港元增至5億元。

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