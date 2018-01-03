騰訊(00700-HK)ADR爆升近2% 港交所(00388-HK)走漲

美股在新一年首個交易日，投資者情緒高漲，科技股做好帶動三大股指收高，納指首次收於7000點上方，標普500指數同創收市新高，道指亦升過百點。

美股2018年第一天走勢俏，騰訊控股(00700-HK)ADR收報425.97元，較港收市升8.17元，升幅近2%；匯豐控股(00005-HK)ADR收報81.93元，較港收市升0.63元；中人壽(02628-HK)ADR收報25.12元，較港收市跌0.08元。港交所(00388-HK)ADR收報250.86元，較港收市升0.66元。

油股表現靠穩，中國石油(00857-HK)ADR收報5.63元，較港收市升0.05元；中國海洋石油(00883-HK)ADR收報11.53元，較港收市升0.01元。

至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報79.35元，較港收市升10仙；聯通(00762-HK)ADR收報10.89元，較港收市升0.01元；中電信(00728-HK)ADR收報3.76元，無升跌。

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