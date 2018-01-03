2018年全球地緣政治風險堪比金融危機時 最大風險是它？

摘要：政治風險諮詢公司 Eurasia Group 認為，2018 年發生重大意外地緣危機的風險能與 2008 年比肩；2018 年十大全球風險之中，最大風險不是科技業冷戰、不是貿易保護主義 2.0，而是中美的一種變化。

一家全球知名風險諮詢公司認為，今年全球面臨的政治風險之高堪比十年前金融危機時期，最大的風險來自中國和美國角色的變化。

在本周二發布的年度十大風險報告中，被維基百科譽為全球最大政治風險諮詢公司的歐亞集團（Eurasia Group）指出，自該司成立二十年來，如果必須選出一個可能爆發重大意外地緣政治危機、堪比 2008 年金融危機時的年份，那就是 2018 年。

在歐亞集團上述報告列舉的 2018 年十大地緣政治風險之中，中國有意取代美國留下的權力真空排在第一位。（以下圖片均來自上述報告及歐亞集團影音。）

報告認為，川普放棄了美國領導多邊主義的承諾，讓美國未來在亞洲的角色出現很大不確定性，給中國留下了現在就可以開始填補的權力真空。

報告稱，在美國的政治模式被削弱之時，中國的政治模式被視為比以往都要強大。這意味著，在貿易與投資、科技、政治價值觀這三方面，中國設定國際標準的阻力比以往都要小。

除了以上風險，報告還提到九大風險：

意外事件可能導致衝突。

報告預計，由於朝鮮半島對峙持續、極端恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）威脅增加、美俄緊張關係升級，可能發生安全衝突。

報告指出，古巴導彈危機以來，還沒有出現過國家政府製造的任何地緣政治危機，但目前很多地方的當權者一旦出現誤判或者決策失誤，就可能觸發嚴重的國際衝突。

全球科技業冷戰可能醞釀。

報告認為，獲得對新興技術的主導地位是全球經濟大國最重要的戰爭。

報告預計，2018 年，中美兩國將進行人工智慧等突破性技術方面的競賽，將爭奪印度、巴西非洲、甚至歐洲的市場主導權，那些國家地區將必須決定接受誰的產品和技術標準。

報告還預計，科技領域的四分五裂會造成市場和安全方面的雙重風險，一些國家會推行嚴厲的網路安全法規，考慮樹立數據跨境流動的壁壘，美國會對外資投資本國科技企業採取更強硬的態度。

墨西哥迎來決定命運的時刻。

報告將 2018 年稱為決定墨西哥命運的時刻，因為這一年墨西哥要參與北美自由貿易協定（NAFTA）談判，在談判後還要舉行總統大選。

報告預計，NAFTA 談判破裂不但會扼殺 NAFTA，還會極大傷害嚴重以來美國貿易的墨西哥經濟，讓墨西哥前途未卜。

而在今年 7 月大選前，由於國內腐敗醜聞曝光、毒品犯罪團伙橫行和經濟增長疲軟，墨西哥民眾對政府的怒火正在高漲。

美國與伊朗關係成為風險源。

報告指出，川普將伊朗視為全球很多邪惡力量的根源。2018 年，伊朗核協議有可能繼續存在，但也有較大可能不復存在。川普會支持沙烏地阿拉伯，雙方聯手在敘利亞、伊拉克和也門遏制伊朗。

報告預計，美國將更頻繁地以導彈試驗、支持恐怖主義和侵犯人權為由制裁伊朗，伊朗會反擊。若核協議被撕毀，伊朗會加快速度開展核試驗，美國與以色列打擊伊朗的風險會重燃，推升國際油價。

民粹主義侵蝕發達國家制度。

報告認為，民粹主義已經在英國退歐公投和川普當選中展露無遺，2018 年它將在發達國家製造有毒的反建制民粹主義。

報告預計，一些發達國家的政壇將因此發生動盪，或者倒向極權主義，他們的經濟和安全政策將更難以預測。

貿易保護升級，保護主義 2.0 問世。

報告認為，除了奉行「美國優先」的川普，其他國家也在以更傾向零和遊戲的態度對待全球經濟競爭。因此貿易壁壘會逐步增加。

所謂貿易保護主義 2.0 意味著，保護壁壘將不再侷限於製造業和農業，還會擴大到數字經濟和創新密集型產業。新的壁壘更趨於無形：並非進口關稅和配額制，而是國家救助、補貼、購買本地產品的要求等支持國內的工具。

退歐製造英國政界混亂。

報告認為，英國政府面臨退歐談判艱難和政界動盪的國內外雙重夾擊。

報告預計，如果在退歐談判上失利，英國首相特蕾莎 · 梅可能管理退歐過程的問題失去首相職位。她可能被態度更強硬的本黨——保守黨成員取代，也可能英國迎來新的大選，工黨領袖 Jeremy Corbyn 勝出。

報告認為，以上兩種情形都對市場有負面影響，都會傷害退歐談判和英國國內經濟政策。Corbyn 取而代之的負面影響更大。

值得一提的是，英國退歐也是滙豐之前預測的 2018 年十大風險之一。

滙豐認為，即便在最樂觀情景下，也不期望英國與歐盟能在十個月內達成完整的自由貿易協定。

滙豐預計，若英國與歐盟未能達成退歐協議，英國可能因此走向「懸崖邊緣」。英鎊兌美元可能跌至 1.10，英國利率將大幅走低，歐股則會承壓。

南亞身份政治崛起。

報告認為，南亞的身份政治（identity politics）有多種表現形式：伊斯蘭主義、反華和反其他少數民族情緒、印度日益激化的民族主義。伊斯蘭主義在部分南亞地區助長了民粹主義，在印尼和馬來西亞最為突出。

報告還認為，身份政治給南亞更趨繁榮構成威脅，給經濟規劃者和海外投資者帶來意外的挑戰。

非洲面臨恐怖主義威脅。

報告預計，2018 年，南蘇丹、索馬里等局勢不穩定的非洲邊緣地區將產生負面溢出，影響尼日利亞、埃塞俄比亞等非洲核心國家。

報告認為，主要威脅來自交戰和恐怖主義。一些成為戰火和恐怖主義打擊目標的國家比往年更脆弱，他們的外部合作夥伴提供一致支持的能力下降。

『新聞來源／華爾街見聞』