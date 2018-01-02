金蝶國際(00268-HK)附屬與深圳雲之家簽訂兩份框架協議

金蝶國際(00268-HK)公布，前戰略合作框架協議已于2017年12月31日到期，而預期該協議項下的交易將繼續經常性進行。于2018年1月1日，全資附屬公司金蝶中國及深圳雲之家簽訂了2018年戰略合作框架協議以及2018年産品推廣合作框架協議，雙方同意在協議中約定的許多方面進行合作，兩個協議的協議期限為自2018年1月1日起1年。

根據2018年戰略合作框架協議，訂約方就以下事項進行合作：(1)深圳雲之家委聘金蝶中國為分銷商以便金蝶中國向深圳雲之家購買其産品(包括但不限于私有雲産品、公有雲産品等)并于中國(包括香港)進一步分銷；以及(2)深圳雲之家同意使用其移動工作平台為金蝶協同辦公軟件的産品銷售提供産品銷售支持、業務谘詢及其他服務，金蝶中國需向深圳雲之家支付服務費。

預計截至2018年12月31日1年期間，金蝶中國就雲之家産品分銷及金蝶産品銷售支持服務應向深圳雲之家支付的最大金額將為人民币4300萬元。

根據2018年産品推廣合作框架協議，金蝶中國同意使用其渠道及網絡推廣深圳雲之家的公有雲産品，深圳雲之家需向金蝶中國支付推廣費用。

預計截至2018年12月31日1年期間，深圳雲之家就金蝶中國推廣公有雲産品應支付的最大費用金額將為人民币4700萬元。

公司認為，與深圳雲之家訂立的該等協議使集團能為客戶提供具有顯著差異化競争優勢的産品以及更全面的ERP解決方案，以推進ERP産品在企業互聯網市場的業務拓展和品牌塑造。公司亦認為，與深圳雲之家的合作可增強集團在企業互聯網領域的專業技術及市場營銷的能力。

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