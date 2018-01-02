【豐銀投顧】善用技術分析 而非技術分析用你！

在去年底時筆者的文章有提到許多人喜歡拘泥在 KD、MACD、RSI… 等技標的變化，卻不知道技術指標是會隨著指數的變動而變。今天大漲指標就翻紅; 明天大跌指標就翻黑。對投資人一點幫助都沒有！在上週二時筆者看到有人如此分析: 12/26 的 MACD 指標柱狀體縮小，代表多方力道減弱，因此 10323 點必破無疑。過二天，也就是上週五 12/29 同一名分析師竟然說:「MACD 柱狀體又翻紅且增強，因此 MACD 只要柱狀體翻正，就是多頭的保證」。筆者想請各位投資人靜下心想想，這樣的分析對各位有用嗎？這些所謂的技術指標，其參數都是「股價」，也就是只要價格上升了，指標自然翻紅; 價格下跌了，指標自然翻黑。因此根本沒有任何的參考價值可言，無奈的是到今天都還有許多人沉迷於研發「指標」，或是「軟體」，總以為用一套電腦參數就能應付詭譎多變的股市。事實上若真有這種東西，那麼外資何必還要花大錢養一堆研究員？投資人應該好好想想，技術分析應該是一個用來參考的工具，但絕不能事事都用技術分析來看，否則最後只是徒增心中困惑罷了。

上週 12/26、12/27 我們已經提醒: 外資開始佈局期貨多單，現貨市場也開始回流買台股，特別是新台幣更是沒有明顯的貶值，何須杞人憂天？並且在 12/27 提醒大家: 台積電、鴻海、大立光買點到了，今天回頭看，是不是完全命中？除此之外還提醒倘若不喜操作權值股，中、小型股如 4939 亞電、2481 強茂、5425 台半、8039 台虹，都是可以留意的標的，今天回頭看上述各股，是不是幾乎全數漲幅在 6% 以上？筆者一直認為，分析股市並不困難，只要弄清楚什麼時間發生什麼事就可以了。目前筆者認為並無任何值得擔心的國際大事會馬上爆發， 2018 年行情真會「利多出盡」？那也要發生了再說，現階段就是不斷做多即可！

豐銀投顧 李世新 分析師